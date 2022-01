Luciana Salazar le respondió con dureza a quienes aseguran que le tiñe el pelo a su hija Matilda

Luciana Salazar y su hija Matilda

Este fin de semana se volvió viral un polémico mensaje a cargo de un usuario anónimo de Twitter, quien cuestionó a Luciana Salazar y la acusó de teñirle el pelo a su pequeña hija Matilda, de apenas 4 años de edad.

Luego de que circularan distintas fotos recientes de la niña, desde la cuenta @waloxxxxx salió el siguiente mensaje: “Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”. En pocos minutos, el microposteo se volvió viral, con cientos de retwitts y respuestas de otros usuarios: algunos apoyando su teoría; otros, cuestionándola. “Cualquier persona con dos dedos de frente distingue un pelo teñido de un pelo natural reina, y ese pelo no es natural”, escribió otra mujer. “El pelo de la nena es así”, replicó otra usuaria.

La cuestión dio para largo en la red social e, incluso, distintos peluqueros dieron su punto de vista desde la experiencia. Y sin que nadie lograra ponerse de acuerdo en torno al pelo de Matilda, horas más tarde Salazar hizo su descargo a través de una Instagram Story: “La gente que no es feliz rompe mucho las...” escribió la modelo junto a dos emojis de pelotas de fútbol en el elocuente aunque misterioso mensaje que leyeron sus casi dos millones de seguidores.

El mensaje de Luciana Salazar ante los comentarios del pelo de su hija Matilda (Foto: Instagram)

Aunque el mensaje no tenía un destinatario ni apuntaba a una situación concreta, horas más tarde Luciana reafirmó sus palabras en comunicación con el periodista Tomás Dente, a quien le envió un mensaje de voz que fue emitido en el programa Flor de Equipo (Telefe). “Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí. Me da lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas”, dijo ella. Y para cerrar la cuestión, dijo: “Sí me sorprende que se metan con una menor”.

Esta no es la primera vez que Salazar es cuestionada por algún detalle en su hija Matilda. Cuando la niña tenía apenas un año y medio, una usuaria de Twitter la cuestionó por el color de piel de la niña, quien según ella lucía “anaranjado”. “¿Por qué la hija de @lulipop tiene la piel anaranjada? Sin ánimos de ofender, ¿es así o es maquillaje?”, le preguntó después de ver una foto que subió Marcelo Tinelli, en la que además de la pequeña, aparecía también Dionisio, hijo de Flavio Mendoza.

Luciana Salazar junto a su hija Matilda, en la última edición de ShowMatch (Ramiro Souto)

En esa oportunidad, la ex pareja de Martín Redrado no se quedó callada y respondió directamente a esa acusación: “A los que me preguntan por qué mi beba tiene ese color anaranjado en su piel jajajajaj es por que come zapallo todos los días. Pero para la gilada yo la bronceo o maquillo”, disparó con sobrada ironía. “¡¡Verte feliz Matu es mi sueño cumplido de todos los años!! Tu cumple fue uno de los mejores recuerdos del año”, escribió en uno de los últimos posteos que le dedicó a Matilda en sus redes sociales, más precisamente el pasado 15 de diciembre, después de haberle festejado el cuarto cumpleaños a la pequeña.

Recordemos que Matilda nació en 2017, en Sarasota, una ciudad ubicada a 370 kilómetros de Miami, Estados Unidos. Pesó cuatro kilos y midió 53 centímetros. Su madre eligió ese nombre inspirada por la famosa película homónima.

