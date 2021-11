Shakira y Antonio De La Rúa: la historia de una guerra de demandas millonarias en los tribunales que duró tanto como su relación

Shakira y Antonio De La Rúa: un tuit y la historia de una guerra de demandas millonarias en los tribunales que duró tanto como su relación

Hubo una época en la que Shakira era una “argentina” más. Durante 11 años, estuvo en pareja con el abogado Antonio de la Rúa, hijo del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, y su presencia en nuestro país era frecuente. Pese a su intensa relación, por la que la cantante tuvo que afrontar fuertes críticas por el trágico diciembre del 2001, el desenlace fue escandaloso, en medio de batallas judiciales millonarias que ya quedaron sanadas.

En los últimos días, la cantante colombiana hizo una mención sobre la Argentina que llamó la atención de miles de usuarios de Twitter por cómo nombró a su ex. Lo hizo en el marco de cumplirse 20 años del lanzamiento de su trabajo discográfico Servicio de Lavandería. Al tratarse del primer disco bilingüe de la cantautora realizó un hilo de tuits junto con una listening party para sus fans.

El gran éxito Te aviso, te anuncio, que combina elementos de pop rock y tango, fue el puntapié para que la estrella de la música hable de Antonio. “Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, aseguró Shakira. El mensaje de la cantante desató una ola de comentarios, principalmente de usuarios argentinos, que señalaron una especie de “ninguneo” hacia el hombre que fue su pareja entre los años 2000 y 2011.

Desde el año 2000, en pleno ascenso de la artista colombiana en el mundo angloparlante, Antonito fue acompañante firme en cada paso. En 2002, por ejemplo, se animó a aparecer en el video de la balada Underneath Your Clothes, donde se lo veía muy apasionado con quien fue su amada. Además de los éxitos profesionales de Shakira, el romance de ambos copaba las revistas de farándula. Y hasta en las entrevistas, la intérprete bromeaba con el acento argentino adquirido.

Shakira y su por entonces suegro, Fernando de la Rúa, tenían una excelente relación. Cuando aún estaba en el poder, una vez la cantante viajó a Argentina solamente para conocerlos a él y a su esposa, Inés Pertiné. Pero, los duros cuestionamientos al mandatario por la crisis social y económica la salpicaron. En ese momento, una reconocida tienda musical se negó a vender su disco recién salido. “Antonito... Nosotros también estamos muy calientes. Por eso, no vendemos música de Shakira”, era el cartel que se podía leer en la puerta de cada local de Tower Records.

Shakira junto a su ex suegro Fernando De La Rúa

Igualmente, la medida poco afectó, ya que el disco vendió más de 120 mil copias en Argentina y, en 2003, Shakira llenó el estadio de River Plate. Claro que las críticas a Antonito continuaron. Alejada del escándalo, la colombiana le dedicó Día de enero, lanzada en 2005. “Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país. Si yo te digo ‘¿cómo dices?’, tú aún dices ‘¿qué decís?’”, dice la letra. El romance era de ensueño.

Pero tras 11 años de relación, ambos pusieron punto final en extrañas circunstancias. “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”, afirmaba el comunicado enviado por la propia Shakira a los medios. Pocos meses después, ella comenzó a salir con Gerard Piqué.

Shakira y Antonio siempre prometieron fecha de casamiento, pero nunca lo concretaron. Sin embargo, no impidió una batalla mediática y legal. En 2012 el empresario intentó congelar los bienes de una cuenta bancaria de la cantante en Suiza, pero un juez de Ginebra denegó la solicitud. También presentó una demanda en Los Ángeles, alegando que había ejercido como consejero de negocios de su novia y que le correspondía una compensación económica en base a un acuerdo verbal que habían hecho en 2004, pero este proceso tampoco prosperó.

Shakira y Antonio siempre prometieron fecha de casamiento, pero nunca lo concretaron

Entre cruces de denuncias, el hijo del ex presidente volvió a demandar a su ex en Nueva York, donde le exigió el pago de una suma de 100 millones de dólares, unos 78 millones de euros, en compensación por su trabajo de dirección en la carrera musical de la artista. “Él realmente no quería hacer esto, pero ella no le dejó otra opción”, admitió en ese entonces el abogado del empresario. Antonito-como lo llamaba la prensa- solicitaba que se le entregara un porcentaje de las ganancias ya obtenidas y en las futuras, asegurando que él había sido el principal responsable del equipo de manejo y plan de negocio que colocó a Shakira en el camino al éxito financiero.

La artista, que en 2011 había reconocido que Antonio de la Rúa fue su “socio” y “consejero”, tiempo después negaba cualquier vínculo comercial con su antigua pareja sentimental. Para refutar sus pretensiones, Shakira puso como prueba un correo electrónico de su ex en el que aseguraba no tener nada que ver con sus negocios y un contrato firmado por ambos para estipular las obligaciones financieras del uno con el otro en el caso de que emprendieran caminos separados. Además, contraatacó demandándolo en las Bahamas, acusándole de, supuestamente, haberse apropiado, sin su consentimiento, de 6,6 millones de dólares. La agencia EFE publicó los documentos en los que ella reclamaba el dinero, más intereses, costos del proceso e indemnizaciones.

Tiempo después, Shakira y Antonio volvieron a los juzgados, esta vez por La Colorada, la finca que ambos compraron cerca de Punta del Este (Uruguay) y que la cantante utilizó durante su noviazgo con el argentino como estudio de grabación y refugio vacacional.

Shakira y Antonio de la Rúa en la finca La Colorada, lugar donde ambos pasaban semanas para descansar y encarar nuevos proyectos

Sin embargo, desde sus respectivos entornos negaron que la disputa haya salido a matar o morir. “Quedan cosas por resolver entre ambos, pero todo a través de conversaciones, nada por la vía judicial. Solo hay abogados hablando entre ellos, aunque se toman su tiempo”, expresaron.

Tras casi cinco años de demandas y contrademandas, la cantante y el mánager firmaron la paz. Ambos rehicieron sus vidas y haber formado una familia cada uno por su lado cicatrizaron las heridas. Shakira es madre de dos niños, Milan y Sasha Piqué. Por su parte, De la Rúa es padre de Zulú y Mael, fruto de su relación de seis años (2012-2018) con la DJ Daniela Ramos, quien fue también Miss Mundo Colombia.

