Romina Richi presentó a su nuevo novio: “Venía bastante tiempo sola y sucedió”

Romina Richi está de novia y está tan feliz que cree que ya es tiempo de hacerlo público. Hace unos días aparecieron los primeros indicios en las redes sociales, aunque de manera sutil. En el álbum de fotos de su viaje a Puerto Madryn para el Festival de Cine MAFICI, la actriz, que viajó en compañía de su hija menor Bethania, se había mostrado en compañía de su nueva pareja. En un alto de sus compromisos como directora, compartió algunos paseos de los tres, entre la imponente geografía y la simpática compañía de pingüinos, aunque todavía no hacía mención a su compañero.

La confirmación llegó en diálogo con Verónica Lozano, donde dio más detalles de su relación, que llegó en un momento inesperado, y eso quizás sea lo que la haga bien interesante. “Estoy de novia”, afirmó la protagonista de Sex viví tu experiencia, ante la mención de la conductora, que al parecer estaba bien dateada. “Hace poco, hace un par de meses”, amplió Romina y contó cómo se conocieron. “Fue en una reunión con amigos”, señaló. Ante las preguntas de Lozano, añadió que no fue en el marco de una cita sino que fue una sorpresa de la vida.

Romina Richi contó cómo conoció a su novio Tomás Gabrich (Cortá por Lozano, Telefe)

“No estaba en mis planes, pero sucedió. Viste que cuando sucede hay que dejar también... venía como bastante tiempo sola y sucedió. Me enamoré”, señaló Richi, que se acaba de recibir de directora de ópera en el Teatro Colón. A continuación, la producción de Cortá por Lozano mostró una imagen de la pareja en la pantalla grande del estudio y Tomás recibió la aprobación de la conductora.

Luego la ex participante de La Academia contó que sus tres hijas, Valentina, Margarita y Bethania, ya lo conocen, y tiene su aprobación. Y en el mismo sentido, volvió a referir la excelente relación que mantiene con sus ex parejas. “Somos familia y tengo una hija con cada uno”, explicó Richi en relación a sus ex parejas Máximo Gutiérrez, Fito Páez y Walter Abud, lo que derivó en una ironía de Lozano. “¿A la hora de viajar cuántos permisos llevás?”. “Es terrible, con el escribano soy íntima”, admitió siguiéndole el juego.

Romina Richi y Tomás Gabrich en la geografía de Puerto Madryn (Instagram)

En su cuenta de Instagram, Richi había mostrado parte de su viaje a la ciudad patagónica donde participó con dos obras de su autoría en la Novena edición del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI. Una fue Las chinas, en la sección Mujeres en foco, una película protagonizada por Guillermo Pfening, Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Lenora Balcarce; y la otra el corto Fantarias, en la categoría Panoramas, donde refleja el proceso creativo del director argentino Alfredo Arias en su ópera El Tigre.

Meses atrás, la actriz había dado una muestra de la gran relación que tiene con sus ex parejas durante su presentación en La Academia de ShowMatch. En el ritmo “Imitación”, Romina no tuvo mejor idea que hacer de Páez, con una performance que maravilló al público y al jurado. Cuando resolvió hacerlo, gracias a una sugerencia de su amigo Martín Bossi, se lo comentó al rosarino. “Se cagó de risa”, contó por entonces a Teleshow, y explicó como había sido la trastienda de la decisión. “Es que lo amo y antes que nada quería preguntarle. Es mi familia. Lo hice con mucho respeto. Desde el momento que surgió la idea no paramos de reírnos. Lo mismo, Margarita. Le mostré antes las cosas y se descomponía de risa. Es muy flashero”, admitió.

