La modelo de los supuestos chats con Manu Urcera le pidió perdón a Nicole Neumann tras los rumores de infidelidad

El pedido de disculpas de Melina Eugster a Nicole Neumann tras los rumores de infidelidad (Intrusos - América)

La semana pasada, mientras Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutaban de sus vacaciones en Punta del Este junto a las tres hijas de la modelo, un rumor de infidelidad perturbó sus días de relax y tranquilidad. La versión había surgido por la captura de un chat entre el piloto de TC y Melina Eugster, una joven oriunda de la Patagonia con quien habría coordinado un encuentro en Año Nuevo. Sin embargo, la supuesta tercera en discordia recibió una carta documento por sus dichos y decidió aclarar lo ocurrido en un móvil con Intrusos (América).

Todo había comenzado cuando la panelista Cora Debarbieri mostró en el ciclo A la tarde la conversación que habrían mantenido: allí la mod elo rionegrina le cuenta donde pasará Nochebuena, y luego dejan abierta la posibilidad de verse personalmente. “Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo. Pero bueno, en una de esas te podés escapar”, le sugirió ella al novio de Neumann, quien confirma y advierte: “Ja, sí, pero es un ratito”.

Cuando se dio a conocer la información, hizo referencia a la conversación, la jurado de Los 8 escalos del millón (El Trece) no hizo ninguna mención públicamente, todo lo contrario: reafirmó su relación un mensaje sobre el amor citando algunas palabras del escritor Paulo Coelho: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por tí, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”.

El supuesto chat entre Manu Urcera y la modelo Melina Eugster (Captura: "A la tarde", América)

“Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, completó y también compartió imágenes desde el yate en el que celebró el cumpleaños de una de sus hijas, festejo en el que Urcera estuvo presente. En este sentido, él también se hizo eco en sus redes sociales de aquellas fotos entre familia y amigos, y evitó cualquier tipo de referencia al tema.

Sin embargo, su reacción no tardó en llegar, ya que el miércoles Eugster recibió la documentación legal por parte del abogado de Urcera, donde le reclama el perjuicio sobre la pareja, asegura que “el romance fue inexistente” y sostiene que ni siquiera se conocen. La modelo tomó la palabra en un móvil con Intrusos y decidió pedirle disculpas a Nicole: “Le pido perdón a él y a ella si los afectó todo esto, pero a mí me contactó una persona llamada Manu Urcera y yo le creí”.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera y su hija menor, Sienna, en Punta del Este (RS Fotos)

“Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer”, agregó. También aclaró que si bien coincidió hace algunos años en un evento de carretera donde estuvo presente el piloto, nunca mantuvo un diálogo fluído en persona con Urcera. “Yo fui promotora, pero no lo conozco prácticamente, ni tampoco a la ex novia, Micaela Álvarez Cuesta”, sentenció.

“A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él. Fue en octubre del 2021 y yo confío, no tengo por qué dudar, yo confié en que esa persona era la persona que me decía. Ya no sé si nombrarlos o no porque no quiero tener conflictos con ellos”, continuó en su descargo. En cuanto a los datos verídicos que le brindó el supuesto piloto en el chat, sostuvo: “Ellos son figuras públicas y se sabe a dónde van, qué es lo que hacen, tranquilamente la persona que me escribió podría haber averiguado un poco y haber sacado información”. Y cerró: “Al ser víctima yo puedo llamar a ese número, comunicarme con delitos cibernéticos y ver quién se esconde atrás”.

