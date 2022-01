Gonzalo Heredia y Ángela Leiva tuvieron su primer encuentro sexual en La 1-5/18

Angela Leiva y Gonzalo Heredia se entregan a la pasión en La 1-5/18

La historia de amor entre Gonzalo Heredia, en su rol de Bruno, y Ángela Leiva, en el papel de Gina, tiene un condimento especial. Y es que, cuando ambos se dieron el primer beso a poco de comenzada La 1-5/18, los televidentes se volcaron a las redes sociales para debatir si era una relación incestuosa, ya que ambos eran vistos como hermanos. Después, cada uno siguió su vida por su lado. Pero, en el capítulo que se pudo ver en la noche del martes, no pudieron controlar sus instintos y se entregaron a la pasión.

La ficción de ElTrece muestra la historia de “La Peñaloza”, un barrio donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades. Bruno había llegado hasta allí para reencontrarse con su padre, Don Luis, interpretado Patricio Contreras, que era el dueño de un bar y vivía con sus dos hijos, Gina y Tulio, este último a cargo de Gregorio Barrios y enfrentado a los otros por estar vinculado a la delincuencia del lugar. Pero, tras la muerte del hombre, los tres jóvenes tuvieron que unirse para salir adelante.

Lo cierto es que entre Bruno y Gina siempre hubo tensión sexual. “No aguanto más, estás muy bueno”, le había dicho ella cuando se animó a darle el primer beso. Y el mismísimo Heredia tuvo que salir a aclarar en su cuenta de Twitter que, en realidad, su personaje y el de la cantante no tenían ningún vínculo de sangre. En la trama, se cuenta que el galán había sido criado por su madre lejos de su padre biológico y que éste, después de separarse, había rearmado su vida con otra mujer, que a su vez tenía una hija a la que él crió como propia. Luego la pareja tuvo a Tulio, de quien ambos serían medios hermanos a pesar de no existir un lazo entre ellos.

La fuerte escena de sexo entre Esteban Lamothe y Agustina Cherri en La 1-5/18

Así las cosas, después de que Heredia terminara su relación con Lola, el personaje de Agustina Cherri, que ya concretó su amor con el Padre Lorenzo, a cargo de Esteban Lamothe, Leiva tiene una discusión con su actual novio, Agustín Sierra en el rol de Santiago, quien se violenta con ella. En ese momento, Bruno no duda en intervenir. Y luego mantiene una profunda charla con Gina en la que le pregunta por qué no puede tener una pareja más simple.

“Es que no me dan ganas de avanzar en una relación si no...”, empieza a decir la joven. “¿Si no qué?”, le pregunta entonces Bruno. “No me hagas caso”, le dice ella. Pero él insiste en que le conteste. “Que no me dan ganas de avanzar en una relación si no es con vos”, se sincera entonces Gina. Y ambos se funden en un beso que termina con una relación íntima en el mostrador del bar, mientras suena de fondo el tema Amor Prohibido interpretado por Leiva.

Lo cierto es que nada termina como los fanáticos de la pareja hubieran esperado. Y es que, luego de ver que la joven rechazaba el llamado de su novio y se mostraba decidida a terminar con esa relación, Bruno le dice: “Yo no sé si te tendrías que separa de Santiago....Lo que pasó fue hermoso, pero nos dejamos llevar”. Frente a esta declaración, Gina se muestra decepcionada y decide darle una nueva oportunidad al personaje de Sierra, sin aceptar ninguna otra explicación por parte de Heredia.

SEGUIR LEYENDO: