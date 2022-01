El doble de Bienvenidos a bordo que sorprendió a Laurita Fernández: “¡Es idéntico!”

El parecido a Robin Williams que dejo atónitos a todos en Bienvenidos a bordo (El Trece)

Por segundo día consecutivo Laurita Fernández tomó el rol de conductora en Bienvenidos a bordo (El Trece), mientras Guido Kaczka disfruta de unas merecidas vacaciones. La bailarina y actriz se divirtió cuando llegó el momento de la puerta de los parecidos, uno de los segmentos del ciclo que consiste en que los participantes se animen a mostrar su similitud física con alguna celebridad y los presentes en el estudio intenten develar de quién se trata. Algunas veces las coincidencias se resuelven a primera vista, en otras generan dudas o confusiones y en ciertos casos directamente le piden al concursante que revele el misterio.

El jueves por la tarde se presentó Alejandro, oriundo de Palomar, sonriente y decidido a demostrar su semejanza con un reconocido actor de Hollywood que falleció e n 2014. “¿Te anotaste vos o te anotaron?”, le consultó la conductora, y el participante contó que fue uno de sus amigos quien llenó el formulario en el sitio web del canal del solcito. “Siempre, en todos lados a donde voy me sacan la ficha al toque de a quién me parezco”, aseguró.

Para ese entonces ya habían pasado por la puerta otros “dobles”, y Laurita no había tenido éxito al intentar descubrir de quiénes se trataba: Luis Alberto Spinetta, Juan Minujín, Mike Amigorena, y Jimena Barón. “O sea que somos pésimos que no te estamos sacando”, se sinceró la bailarina, y le preguntó: “¿Esa cara es la que ponés vos para parecerte o sos así de sonreír siempre?”. Entre risas, el concursante aseguró que suele tener buen humor y que naturalmente su expresión resulta similar a la del actor al que se parece.

“¡Ya sé quién es!”, sentenció Fernández, y le consultó al locutor si ya había descifrado el parecido. Luego de comprobar con las azafatas Franchesca Cestaro, y Valentina Retamales que ellas también tenían en mente al mismo actor, se animaron a decirlo al unísono: “¡Robin Williams!”. Feliz por haber cortado la mala racha de no adivinar, la conductora festejó con saltos y un cántico de cancha: “Sí señora, lo adivinamos. ¡Dale campeón, dale campeón!”.

“A ver, quiero ver la foto, ¡es que es igual!”, le pidió a la producción, que inmediatamente proyectó la imagen partida para demostrar la similitud física. Después de una última participante que se presentó como la doble de Penélope Cruz, sobre el final del programa todos debatieron quién se merecía avanzar en la final de los parecidos. “A mí me da ternura Robin Williams, los cachetes, la sonrisa, no sé, ¿qué les parece? ¡Además de que es idéntico!”, sugirió Laurita, y luego de que coincidieran por mayoría el concursante resultó ganador.

Cabe recordar que la conductora debutó en su rol de suplente el 17 de enero y seguirá al frente del ciclo de entretenimiento hasta el 8 de febrero, día en que Kaczka se reincorporará. En su primer día Fernández bromeó sobre la ausencia del conductor: “Pará, no está Guido. Guido dijo, si no llego arranquen. Arrancamos con todo”. Después de aclarar que se trataba de un merecido descanso, continuó: “Locutor, usted no se fue de vacaciones”. El hombre al mando del micrófono le aclaró: “No, me quedé con vos”. Agradecida, cerró la apertura con un agradecimiento: “Menos mal, tenía un miedo que se vaya usted también, ya estamos listos para jugar”.

