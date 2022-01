Así fue la esperada escena de sexo de Esteban Lamothe y Agustina Cherri en la 1-5/18

La apasionada escena de sexo de Esteban Lamothe y Agustina Cherri en La 1-5/18 (El Trece)

El capítulo de La 1-5/18 de la noche del viernes despertó una ola de comentarios en Twitter y posicionó el nombre de la novela de Polka en los primeros puestos de las tendencias de Twitter. A cuatro meses del debut de la tira, los personajes de Lola, interpretado por Agustina Cherri, y el padre Lorenzo, encarnado por Esteban Lamothe, tuvieron su primer encuentro íntimo y confesaron su deseo de empezar una nueva etapa como pareja, a pesar de todos los obstáculos que deberán enfrentar. La fuerte escena de sexo protagonizada por los actores dio que hablar en las redes sociales, mientras en la ficción se fundían en apasionados besos en la ducha.

Todo ocurrio el mismo día en que el cura cumplía un año en el barrio La Peñaloza, y aunque después de confesarse mutuamente su amor los dos protagonistas intentaron alejarse, cruzarse lo menos posible y cortar todo contacto, una actividad solidaria los volvió a unir. Mientras estaban trabajando juntos en la remodelación de una casa pasaron mucho tiempo juntos y confirmaron que no podían dejar atrás los sentimientos por el otro.

Tal como se había anunciado en las cuentas oficiales de El Trece bajo el adelanto: “Lola y Lorenzo, la pasión los pone a prueba”, los personajes dieron un paso más y luego planearon cómo harían para seguir adelante con su relación. Después de la escena que generó todo tipo de reacciones en el mundo virtual en la pantalla chica Cherri mantuvo una sincera charla con Lali González, quien interpreta a Rita en la trama. “Para mí vos tenés que dejar de ir a esa casa porque en un momento va a pasar algo y ahí te quiero ver”, le advirtió la actriz paraguaya durante el diálogo.

Esteban Lamothe y Agustina Cherri, en la piel de Lorenzo y Lola, tuvieron su primera vez íntima

“¿Y que pasa si te digo que ya pasó?”, fue la respuesta sin vueltas de Lola. “¿Hiciste el amor con el cura?”, le respondió su amiga asombrada por las novedades. “Como se manchó con la pintura entró a bañarse, y ahí yo entré a la ducha con él. No sé si hice bien, pero te juro que fue increíble y siento que lo amo”, aseguró Cherri. Fiel al estilo indiscreto de su personaje, Rita le hizo una pregunta sin filtro: “Pero como él es cura y no tiene mucho estado físico, ¿rindió?”.

Avergonzada y con sentimientos encontrados, Lola le rogó que no le recordara que Lorenzo no pudo respetar su misión religiosa al haberse enamorado de ella. “Me pone mal, ¿le voy a sacar el cura al barrio para que se vaya conmigo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué le digo a mi hijo? Lo hablamos y él me dijo que estaba dispuesto a jugarse por este amor, pero si esta relación sigue nos vamos a tener que ir del barrio”, se cuestionó la protagonista.

Su confindente trató de darle ánimos y cerraron la charla esperanzadas: “Él también es un ser humano, le pasó, no es que vos te enamoraste sola. Vos enfocaste en esto porque esperaste mucho esto, no te sientas culpable porque es amor, y el amor nunca puede estar mal”. Por otro lado, el personaje de Bruno, interpretado por Gonzalo Heredia, comparte cada vez más tiempo con Gina, encarnada por Ángela Leiva, y se aleja más y más de Lola.

