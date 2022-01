Esmeralda Mitre tiene coronavirus: “Me duele todo el cuerpo y tengo mucha fiebre”

Esmeralda Mitre se contagió de coronavirus luego del estreno de Princesas, 50 años después (Gastón Taylor)

La tercera ola de coronavirus continúa castigando a la Argentina y el mundo del espectáculo no es la excepción. Luego de percibir algunos síntomas durante el fin de semana estreno de Princesas, 50 años después, una de sus protagonistas, Esmeralda Mitre se hisopó y dio positivo. “No puedo hablar. Me siento muy, muy mal, me duele todo el cuerpo y tengo mucha fiebre”, señaló la actriz a Teleshow. Desde el entorno de la actriz, que tiene dos dosis de la vacuna aplicada, creen que el contagio pudo haberse producido el pasado viernes, luego del estreno en el Auditorio de Belgrano que tuvo una importante afluencia del público.

La noticia pone un freno al comienzo de la temporada teatral que la actriz aguardaba con mucha ilusión. Es que el pasado vienes tuvo lugar el estreno de Princesas, 50 años después, la obra escrita y dirigida por Pepe Cibrián Campoy y protagonizada por el propio director, Esmeralda y Marta González en el Auditorio de Belgrano. Se trata de una comedia que narra el desopilante reencuentro de Cenicienta, Blancanieves, Caperucita y la Madrastra tras 50 años de no verse.

“Después de haber ensayado durante varios meses, este fin de semana, por fin estrenamos y hoy domingo, después de todas las funciones, me voy a dormir feliz y con mucha gratitud”, había escrito Mitre en su cuenta de Instagram luego de la última función del fin de semana. Al presentar algunos síntomas, se hisopó una vez finalizada su actuación arrojando el resultado positivo.

Marta González, Pepe Cibrián Campoy y Esmeralda Mitre protagonizan Princesas, 50 años después en el Auditorio de Belgrano (Instagram)

En tanto, el director Pepe Cibrián le confirmó a este medio que la obra continuará en cartel, con las funciones pautadas para el viernes, sábado y el domingo: “Se hisoparon todos los integrantes del elenco y son negativos. A Esmeralda la reemplazará el actor Lautaro Calzona por este fin de semana, y creemos que el martes próximo podría recibir el alta”, señaló el autor.

El caso de Esmeralda es uno más en medio de la tercera ola de coronavirus, que mantiene en jaque a las propuestas artísticas en diferentes plazas del país. Tanto en Mar del Plata como en Villa Carlos Paz, muchas obras tuvieron que ser postergadas por contagios o contactos estrechos de sus elencos, y Buenos Aires no fue la excepción. Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes 18 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 189 muertes y 120.982 contagios de coronavirus: el quinto registro más alto de toda la pandemia.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.330 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 45,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 45,0%. De ayer a hoy se realizaron 165.124 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 73.26%, siete veces más de lo que aconseja la OMS. Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 103 son hombres y 86 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Buenos Aires con 46, Córdoba con 40 y CABA con 19 fallecidos, respectivamente.

A diferencia de las otras dos olas previas de coronavirus, esta vez, el país cuenta con un alto porcentaje de su población vacunada: más del 85% recibió una dosis, el 74% tiene dos dosis y avanza el refuerzo, lo que contribuyó a que, pese a la gran cantidad de contagios diarios, las terapias intensivas no se vean todavía comprometidas.

SEGUIR LEYENDO: