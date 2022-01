Tito Speranza renunció al aire a un ciclo radial y tuvo una fuerte discusión con un compañero

El entrenador hizo catarsis al aire de Radio Continental

El 1 de mayo de 2021, Tito Speranza empezó una nueva etapa de su vida al debutar como columnista de deportes en Mirada, un ciclo de Radio Continental (AM 590) que se emite los sábados por la tarde. Antes de cumplirse un año, el periodista deportivo decidió renunciar en medio de una interna con sus compañeros.

“Les voy a robar solo 5 minutos, me vine a despedir, hoy es mi último día en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones en las que no estaba incluido, no se me dijeron y no pensaron si yo iba a aceptar o no”, expresó con la voz quebrada en un audio que compartieron en el programa Mañanísima de Ciudad Magazine.

Además, el ex custodio de Ricardo Fort aclaró: “Yo decidí no venir más al programa, agradezco a Gabriel que es el que paga el espacio en la radio y a la gente, hoy vine porque me quería despedir. Nos estaremos viendo o escuchando o lo que diga la vida o Dios en otro lugar”.

Tito Speranza ganó fama en 2009 por ser el custodio de Ricardo Fort

Luego, el entrenador personal manifestó su enojo por lo que había ocurrido que desembocó en su renuncia: “En mi vida profesional siempre entro en cualquier lugar con un delantal blanco sin manchas y me voy hoy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron, eso corresponde a decisiones del programa, así que doy un paso al costado”.

Rápidamente, el conductor de Motivo, Gabriel, hizo una aclaración al público: “Creo que él hace una interpretación particular de la situación. A nadie en ningún momento se le dijo que no seguiría en el programa. Yo voy a ser más claro como él tenía poco espacio…”. De manera inmediata, Tito lo interrumpió y a los gritos le dijo: “No mientas Gabriel, decí las cosas como son, si tenés huevo decilo”. La pelea quedó silenciada por una música fuerte y terminaron la transmisión.

De esta manera, a Tito le queda un sabor amargo en su debut radial tras haberse recibido de Técnico Superior en Periodismo Deportivo en diciembre de 2020. En diálogo con Teleshow, había contado que desde que irrumpió en los medios en 2009, sintió que necesitaba algo para equilibrar el nuevo escenario que se le aparecía. “Quería sumar conocimientos para este nuevo oficio que llamo el show de la tele, y sumarlo al deporte que es algo que hice toda mi vida”.

Finalmente, en 2016 se anotó en la facultad, aunque la pandemia le sumó otro obstáculo a sortear. “Tuve que aprender otra manera de estudiar por zoom, google meet, y desde casa. Venía de estudiar en la biblioteca, con fotocopias y apuntes y pasé al material por CD o pendrive. Es un gran cambio y me ayuda a aggiornarme, a entender cómo son los pibes de hoy”, explicó.

Más allá de acomodarse a este escenario, Tito reconoció que también tuvo problemas familiares: “Tuve que hacerme cargo de la salud de mis viejos, se hizo pesado, pero el de arriba te da una mano y no te tira nada que no puedas cargar”. En medio de esa incertidumbre, le puso el pecho a la situación con un lema de vida. “Siento que estoy por entrar a un túnel y tengo que focalizarme en salir. Si focalizo en la luz que está tan lejos, probablemente fracase, entonces me pongo pequeñas metas, voy al primer foquito, después al otro y cuando me quiero acordar la salida está cerca”.

