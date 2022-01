Julieta Ortega increpó en vivo a Silvina Luna por su romance pasado con Iván Noble: “No me gustó nada”

Julieta Ortega y Silvina Luna recordaron que ambas estuvieron en pareja con Ivan Noble

Julieta Ortega conoció a Iván Noble a mediados del 2001 y, tras un intenso noviazgo, se casó con él en una ceremonia íntima el 8 de marzo del 2002. Con el músico tuvo a su único hijo, Benito, que hoy tiene 16 años. Pero se separó en 2009 y, desde entonces, el ex líder de Los Caballeros de la Quema y ella mantienen una excelente relación. A tal punto, que suelen dialogar sobre sus respectivas relaciones amorosas.

Así las cosas, sorprendió el reclamo que la hija de Palito le hizo este lunes a Silvina Luna, quien mantuvo un romance con Noble allá por el año 2010. La actriz estaba como invitada en el living de Flor de equipo, por Telefe, y hablaba sobre su presente sentimental cuando la ex Gran Hermano, actual panelista del ciclo, le recomendó una aplicación de citas para famosos. Entonces, Florencia Peña quiso saber por qué su producción le estaba diciendo por la “cucaracha” que ambas habían tenido un “pasado en común”.

“Ustedes tienen muy mala memoria. Estamos diciendo cosas que han salido en los medios”, dijo entonces Julieta. Y Silvina aclaró: “Se supo, por Iván. Fue hace muchos años”. A lo que la conductora reaccionó asombrada y recordó que, efectivamente, ella se había cruzado con Luna cuando estaba en pareja con el músico. Sin embargo, todos quedaron azorados al escuchar la confesión de la actriz, quién contó cómo reaccionó cuando se enteró de aquella relación.

“Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella y, cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije’”, relató Ortega. “Me encanta la onda que tienen ustedes dos”, le dijo entonces la panelista. Y la actriz asintió: “Es que me separé hace mucho tiempo”.

Julieta Ortega cuando estaba en pareja con Iván Noble

Minutos antes, Julieta había contado: “Hace un montón que estoy sola. A mitad de la pandemia me separé de mi último novio (Camilo Vaca Narvaja) y no salgo. Por eso no tuve Covid-19, chicos”. Fue entonces cuando Luna le pasó el dato de una exclusiva aplicación de citas para celebrities. “¿Y una app de buscar pareja? Yo no estoy, pero casi que me anoto”, se sinceró la panelista.

Y enseguida, mirando a la actriz en complicidad, le indicó: “Te cuento que hay una app donde parece que te tienen que recomendar con mucha gente del medio. Artistas, músicos, actrices”. Y Ortega se entusiasmó. “Ay, ¿cómo se llama? En Estados Unidos hay una que tenés que pagar”, contó, sobre una app de Hollywood en la que habrían estado famosos como Ben Affleck, Joe Jonas, Channing Tatum, Demi Lovato, Sharon Stone, Rebel Wilson, entre otros. “Después te la paso. Yo empecé a averiguar y no avancé”, reveló entonces Silvina.

Antes de debutar con Perdida Mente, Julieta dialogó con Teleshow y señaló: “Cuando yo estoy soltera y me preguntás: ‘¿Tenés ganas de tener un novio?’, te digo: ’No, ninguna’. Y después me enamoro y me parece que Dios me iluminó mi vida y que nunca fui tan feliz. El deseo aparece cuando aparece la persona’. Y aseguró que prefería estar con alguien de su edad o más grande. “No tengo un especial interés en la gente más joven”, dijo.

