Mientras conquista las sierras cordobesas, Adabel Guerrero estaría atravesando una crisis con su pareja

Adabel Guerrero de temporada en Villa Carlos Paz (Fotos: Mario Sar)

La actriz y bailarina Adabel Guerrero se encuentra en Villa Carlos Paz realizando temporada teatral con Sex, viví tu experiencia, el espectáculo de José María Muscari que le pone picante a las sierras. Cada noche, la artista recorre el teatro con diferentes cuadros que se llevan todos los aplausos. Sobre todo, las escenas subidas de tono que le tocan interpretar junto a su compañero, Lucas Velasco y que despertaron los celos de su pareja, con quien está hace 13 años.

Adabel conquista las sierras cordobesas

“Él medio que me lo dice en broma, pero las bromas tienen un doble sentido. Me preguntó si era necesario tanto”, aseguró sobre los dichos de Martin Lamela, quien es también el padre de Lola, su hija de 3 años. “Él estaba acostumbrado a que en Buenos Aires esa escena la haga con el Tucu López, que como somos amigos, Martín está más relajado. Acá como Lucas Velasco es nuevo… pero ya se va a acostumbrar”, explicó Adabel mientras intenta disipar los rumores de crisis que envuelven a la pareja.

“Yo soy soltero y no puedo sacar ninguna conclusión de si Adabel estaría soltera qué haría yo. Estoy bien así enfocándome en el trabajo”, replicó Velasco en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, avivando el fuego, aunque aseguró que con el marido de su compañera está todo más que bien y se juntan a comer asados.

Mientras hay rumores de crisis con su pareja, Adabel se divierte

Debido a la ola de covid-19 que está golpeando al mundo entero, en varias ocasiones, debieron suspender funciones y no fue del agrado de ninguno de los miembros del elenco. Hace unas semanas y luego de confirmar que la obra tuvo que volver a suspender funciones por casos de coronavirus en el elenco, la bailarina estalló al borde del llanto y apuntó contra Flavio Mendoza: “Estamos tristes, por eso recién cuando escuchaba lo que decía Flavio, me parece que ya es un poco arcaico este tipo de comentarios en esta temporada, en la situación en la que estamos”. Y puntualizó: “Es una situación diferente a la de años anteriores, cuando nos peleábamos por si la compañera de elenco nos sacaba las bombachas. Estamos en otro mood (estado de ánimo) en el que, me parece, nadie le echa la culpa al Covid por cancelar las funciones”.

Adabel Guerrero y Lucas Velasco en Sex

En ese sentido, detalló: “Es más, tengo una tristeza que no puedo más, porque uno viene con una expectativa, con una ilusión, artística y económica, porque claramente los artistas hacemos una diferencia en el verano, dejamos mucho trabajo en Buenos Aires por venir acá”. “Estoy con un odio que no puedo más de cancelar las funciones. Es más, me parece que incluso cuando uno arranca la temporada, al principio son pocas las ventas y es para todos igual. Por eso al principio conviene que haya muchos invitados porque si tu show es bueno, el boca en boca hace de publicidad. Entonces en ninguno de los casos está bueno suspender una función”, siguió explicando. Y cerró: “Por más de que lo quiero un montón a Flavio, no sé a quién estaba dirigido pero nosotros es la segunda semana que estamos suspendiendo y no nos hace gracias, estamos bastante mal todos”.

La artista se lleva todos los aplausos (Fotos: Mario Sar)

SEGUIR LEYENDO: