Caio, director de cámaras de Masterchef Celebrity, se lanzó como músico: “En el programa me tiraron la mejor onda”

Se llama Claudio Cuscuela y en el medio artístico es muy conocido y respetado como director de cámaras, rol que en la actualidad ejerce en Masterchef Celebrity, por Telefé. Sin embargo, bajo el pseudónimo de Caio, este joven de 33 años nacido de Devoto viene desarrollando su faceta de músico de rock-pop desde hace años. Y acaba de lanzarse como solista con el tema Esquirlas, una producción que llevó adelante entre junio y diciembre del 2021 y a la que, en los próximos días, se le sumarán El desvarío e Invisible.

“Llevo laburando en tele como 15 años, más o menos. Pero, en el medio, empecé a componer mis propias canciones. Así que, como soy muy amigo de mi actual productor, que es Nando Cáliz, guitarrista de Gazpacho que es una banda que en el 2000 estuvo a pleno y de la cual yo era muy fan, le empecé a pasar los temas y él me dijo que fuéramos para adelante con esto“, asegura el cantautor en diálogo exclusivo con Teleshow.

—¿Así decidiste encarar la música de manera profesional?

—Claro. Sumamos las baterías de Nikko Taranto y la mezcla y mastering de Mono Cugat y sacamos tres canciones, pero la idea es seguir haciendo más hasta terminar de cerrar el disco. Aunque la realidad es que, hoy en día, es más habitual ir sacando sencillos que lanzar un álbum. Así que arrancamos con Esquirlas, que nos parecía que podía ser nuestro caballito de batalla porque es muy pegadiza.

—¿En qué te inspiraste para este tema?

—Para mí, es una canción que habla de la resiliencia. Uno la puede relacionar a aspectos amorosos o a lo que fuera, pero en realidad trata de eso. Yo la hice en medio de la pandemia, así que tiene mucho de salir a ver el mundo de vuelta después del encierro que vivimos. Pero también se refiere a ese momento en el que, después de vivir una suerte de duelo de cualquier tipo, uno se da cuenta de que la vida sigue y que hay que mirarla con nuevos ojos. Esquirlas va por ese lado.

—¿Sos autorreferencial a la hora de componer?

—En general, sí. Muchas veces, un tema nace de algo mucho más abstracto que, de repente, a uno le calza para entender lo que le pasa. Pero siempre está la vivencia personal. O, por lo menos, cuando yo compongo me pasa eso. Es muy pasional lo que trato de hacer y es inevitable mostrar cómo me siento o lo que me sucede a mí en lo que estoy escribiendo. Por eso, aunque puedo hacerlo, me cuesta un poco escribir sobre los demás. Y me parece que en todo momento se filtra algo de la experiencia de uno en las canciones.

—Ahora vas a lanzar dos temas más y, ¿después se vienen los shows?

—Sí. La idea es sacar estas canciones, seguir con la preproducción de otras y, seguramente, meter una presentación en el primer semestre del año. Ojalá sean más, pero por lo menos un show a modo de lanzamiento sería lo ideal. En principio el tema que está disponible tiene guitarras más arriba y, los otros, son más del tipo balada-rock con el color de la música de Andrés Calamaro. Así que nos gustaría ver cómo pegan en la gente.

—Me imagino que ya lo habrás testeado con tus amigos de Masterchef Celebrity...

—Sí. De hecho, una de las primeras cosas que hice fue mostrarle Esquirlas a Santiago del Moro y él me dijo: “Vamos a ponerla en La 100″. Así que tuve la suerte de que el estreno de la canción fuera en El Club del Moro, incluso antes de que el tema empezara a sonar en YouTube y en Spotify. O sea que para mí fue todo un privilegio. Y, después, todos en el programa me tiraron la mejor onda: Damián Betular, Donato De Santis, Germán Martitegui... De hecho, participantes de ediciones pasadas, como Gastón Dalmau o Claudia Villafañe, también repostearon el tema en sus redes.

Claudio Cuscuela junto a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui (Instagram)

—¿Tu idea es seguir trabajando como director de cámaras, además de hacer música?

—La realidad es que dirigir es mi oficio: es lo que hice toda la vida, lo que claramente me gusta y lo que me permitió llegar a Masterchef Celebrity que es lo máximo que podía alcanzar y me tiene muy feliz. Así que, seguramente, voy a seguir con eso. Pero yo trato de hacer todo a un nivel profesional, me cuesta ver algo como un hobby. Y si bien disfruto muchísimo de escribir y hacer música, también lo tomo como una profesión. Yo sé que es muy difícil dedicarse a esto siendo autogestivo y sin tener a una discográfica atrás. Es un laburo muy complejo ser independiente. Pero, aún así, yo lo encaro como una carrera. O sea que tengo dos carreras...

—¿Habrá que ver cuál gana?

—Claro. Por ahora ganó la dirección, porque llevo más tiempo haciendo eso. Pero la verdad es que estoy muy entusiasmado con la música y, por suerte, cuento con un gran equipo trabajando a mi lado.

