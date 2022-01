Su romance con una Miss Universo, lo primero que dijo en televisión y el beso que le negó Carolina Prat: hechos no tan recordados de Guillermo Andino

"No pienso en lo que me falta, sino en lo que tengo y puedo disfrutar. A mi edad, los objetivos son otros. Las metas llegarán si el trabajo se desarrolla a partir del disfrute y el equilibrio", asegura Guillermo Andino (Foto Mauro Franceschetti)

1. Nació el 4 de febrero de 1968. Su nombre completo es Guillermo Ariel Andino. En la familia había dos ramas: la científica -representada por un tío y un primo, ingenieros nucleares- y la periodística.

2. Su abuelo Guzmán dirigió un diario anarquista que lo llevó a estar detenido durante la década infame. Su papá fue Ramón Andino, reconocido periodista de gráfica y televisión.

3. Ramón Andino era secretario de Redacción de un diario y todos los días le mandaban doce periódicos a su casa. “Nos chocábamos con las noticias. A los diez años empecé a leer los chistes, seguí con deportes y terminé leyendo todo el diario”, narraba su hijo.

4. El 6 de marzo de 1987, mientras conducía el noticiero Realidad 87, Ramón Andino se descompuso. Minutos más tarde murió de un infarto. Tenía 50 años. “Perder a mi papá me cambió la vida: pasé de ser un estudiante de la mañana pago por su viejo a pedir una beca para poder ir a la noche. Cargué el apellido como una presión pero con un desafío: trascender el hecho de ser ‘el hijo de...’”.

5. Aunque su papá era fana de Huracán, él -por influencia de sus tíos y primos- se hizo de Racing. Su tío Pedro que fue dirigente del club durante años y sus cenizas fueron esparcidas en el césped del estadio.

Desde chico, Guillermo Andino iba todos los domingos a la cancha y a la popular para vivir más a fondo el partido de Racing

6. En 1983 se jugaba la fecha 12 del Metropolitano y Boca recibía a Racing. Al comenzar el encuentro una bengala parte de la hinchada Xeneize, cruza todo el campo de juego y se incrusta en el cuello de Roberto Basile, quien muer en el acto. “Yo estaba a 20 metros. No lo puedo olvidar”, relató Andino, testigo del momento.

7. Aprendió a manejar a los 14 años. La familia tenía una casa quinta en en La Reja y el papá le enseñó con su auto. Un día le robó el auto recién comprado, en una esquina quiso meter segunda, puso cuarta y terminó en una zanja. Del miedo que le dio, por un largo tiempo no quiso manejar.

8. Estudió en el tradicional colegio Marianista de Caballito. “Tuve unos compañeros bárbaros y buenas notas pero lo que más recuerdo es ‘hacer puerta’ en otras escuelas a las que iban mujeres, como el Santa Rosa o el San Cirano, porque mi cole era solo de varones”.

En el 2015, Guillermo Andino fue papá de Ramón, su único hijo varón y bautizado así en recuerdo al papá del periodista. El pequeño pesó 3,720 kilos

9. Reconoce que “en el levante andaba bastante bien”. Tenía épocas en las que salía con una chica distinta cada día, y otras en las que se enamoraba perdidamente.

10. Iba a practicar deportes a Ferro. Aprendió a jugar al sóftbol y practicaba fútbol, también vóley. Durante dos años hizo rugby pero un golpe fuerte en la cadera hizo que dejara de jugarlo.

11. Cuando terminó cuarto año decidió que quería estudiar Relaciones Internacionales porque siempre le interesó la diplomacia. Su plan era hacer la carrera diplomática en el servicio Exterior de la Nación.

Con apenas 23 años, Alejandro Romay lo puso a conducir Nuevediario, en ese momento el noticiero más visto de la televisión

12. Es licenciado en Relaciones Internacionales y bachiller en Ciencias Políticas. Hizo tres años del profesorado de Historia.

13. Antes de meterse en los medios trabajó en una biblioteca y fue cadete de un concejal. Con Adrián Suar condujo Cita para la juventud, un programa de música para un cable de San Martín. “No éramos avezados en lo musical pero el bolsillo estaba flaco”. También fue notero de un programa conducido por Pinky.

14. Un mes después del fallecimiento de su papá tuvo que ir a Canal 13 a arreglar un tema económico. Se cruzó con Sergio Villarroel, que era director del noticiero: le empezó a preguntar cómo estaba su mamá, para luego pasar a si sabía inglés y si cursaba alguna carrera universitaria.

15. Después de eso le tomaron una prueba de cámara porque Villarroel le dijo que le interesaba que el apellido Andino estuviera ligado al noticiero. Así fue que con 19 años comenzó a trabajar en Realidad 87.

16. Sus primeras palabras frente a cámara fueron: “Buenas tardes. Me llamo Guillermo Andino y hoy me incorporo al programa como discípulo de los colegas de mi papá”.

17. Estuvo al frente de Realidad 87, 88 y 89, y en la década del 90 Alejandro Romay le dio la conducción de Nuevediario. Presentó las noticias durante seis años, cuando se pasó a América.

Guillermo Andino debutó en la televisión a los 19 años como conductor del noticiero que encabezaba su padre en Canal 13. A un mes del fallecimiento de Ramón, un joven entusiasta aceptó el ofrecimiento que marcaría su vida para siempre. "No tuve mucha opción. Mi papá no nos dejó herencia material, pero sí un legado como persona que aún nos perdura junto a mi hermana"

18. Condujo el noticiero hasta 1998, cuando se hartó “del día al día, de los albores de la inseguridad” y renunció. Estuvo cuatro meses fuera de pantalla y regresó con Telepasillo, un chiclo de chimentos por Canal 13. Después hizo Machetes, Siempre Listos y Va por vos.

19. “No tengo empacho en decir que a partir del hecho más triste de mi vida, a mí me surge la oportunidad de laburar en esto. Lo que pasa es que hay una diferencia con otros ‘hijos de...’: si yo no servía no había ningún compromiso, ya que mi viejo estaba muerto”.

20. Su debut sexual fue en las vacaciones del 83 con una chica argentina, pero en una playa de Florianópolis. “Había muchos nervios por la ignorancia de ambos”.

Guillermo Andino y Carolina Prat, en la antesala de la entrega de unos Martín Fierro (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

21. Asegura que le costó más dar la noticia de la muerte del Negro Brizuela Méndez que la de Lady Di o la Madre Teresa. “Para sentir la muerte tiene que haber afinidad con las personas”.

22. En sus comienzos lo esperaban muchas chicas a la salida del canal. Una lo aguardaba para entregarle un chocolate antes de irse a su trabajo.

23. Estuvo en pareja con María Carámbula, Cecilia Caramelito Carrizo y Karin Cohen. Mantuvo un romance a distancia con Mona Grudt, una Miss Universo que vivía en Estados Unidos. Salió con Mónica Wolgin, que trabajaba en Domingos para la juventud, y con Verónica La Cueva.

Guillermo Andino en "Andinolandia", el espacio de su casa con sus colecciones y hobbies (Foto: Mauro Franceschetti)

24. Coleccionista, compra libros, revistas viejas y soldaditos de colección. Posee las colecciones completas de las revistas Humor, El Gráfico y Satiricón.

25. En un espacio de su casa bautizado “Andinolandia”, cerca de 6000 mil soldaditos de plomo recrean el desembarco de Normandía .

26. Posee la colección de muñequitos de Titanes en el Ring que venían con los chocolatines Jack y el primer número de la revista El Gráfico, de 1919.

27. Conserva un tubo de pomada para el acné que usaba cuando era adolescente y decenas de fotos del Racing campeón de 1966.

En las repisas del playroom de su casa, al que sus amigos bautizaron Andinolandia, hay más de 400 muñequitos Jack. "Tienen que ver con la salida del colegio: si te iba bien, tu mamá te compraba uno por semana. Los colecciono desde que tengo uso de razón porque me los compraban mi mamá o mi abuela y yo los guardaba. Soy un cartonero, los iba salvando en las mudanzas"

28. Uno de sus mayores tesoros es el disco de platino que les dieron a los Beatles por haber vendido un millón y medio de copias del álbum Abbey Road: Andino lo ganó en una subasta.

29. Ama las películas de Charles Chaplin. Una de sus favoritas es Tiempos modernos.

30. Por su trabajo, llegó a tener más de 100 trajes en su vestidor.

"Alguien que busca dinero no se puede dedicar al periodismo. La capacidad, la suerte, tirar el currículum en el momento justo, son factores importantes. El periodismo tomó protagonismo a partir de lo que nos pasa. Es difícil ganarse un nombre porque cada vez hay más medios y el camino está más ensanchado, pero hay que intentarlo", reflexiona Guillermo Andino

31. Lee dos o tres libros por mes. Elige los históricos y las biografías.

32. Entiende mucho de fútbol y de historieta nacional. También sabe mucho de historia internacional y contemporánea.

33. Es fanático de Los Beatles desde que le regalaron Help. “Buena parte de lo que se escucha hoy está basado en ese disco”.

34. A Carolina Prat la conoció en Canal 9. “Caro estudiaba Arquitectura y fue a hacer un trabajo sobre los canales de televisión y la construcción de esos edificios. En ese momento yo trabajaba en Nuevediario, y me le acerqué y le pregunté si había ido por un casting”, le contó a Pía Shaw.

35. Andino le dijo a Carolina que salía a las 21 horas del programa y que lo esperara. “Me esperó. Le compré un alfajor Jorgito a la vuelta del canal y nos fuimos caminando”.

36. Carolina Prat todavía guarda el papel de ese alfajor. “Al día siguiente la llamé y fuimos a comer a un restaurante en Recoleta. Caro en ese momento era la cara de una marca muy importante de cremas y viajaba mucho”.

La primera vez que Guillermo Andino quiso besar a Carolina Prat, ella le corrió la cara. “Él tenía muchas ‘chiquis’ alrededor, entonces dije: ‘Todas le deben haber dado un beso la primera vez, conmigo no’”, contó la conductora en el ciclo Es por ahí.

37. El 12 de abril de 2000, Guillermo y Carolina se casaban en el Registro Civil de la calle Uruguay. Dos días después celebraban la ceremonia religiosa en la iglesia San Martín de Tours y la fiesta en el Hotel Alvear.

38. A la boda asistieron compañeros de trabajo como Marley, Coco Fernández, Virginia Elizalde y Catalina Dlugi.

39. Entre los 180 invitados, Andino ve un matrimonio de personas mayores que llegó temprano y se acomodó justo en la mesa con Carlín Calvo. “El hombre empezó a contar que había sido profesor mío de historia en el Marianista, ¡y nada que ver, todo un invento! Cuando me entero de las situación los fui a buscar: me partieron el alma, los vi con unos trajecitos humildes y no les pude decir nada. Dos genios”, contó en Teleshow.

"Qué linda foto, amigos del colegio, de la facu y de la profesión. El Turco, el Chino Miranda, mi primo Omar, Juan Pablo Varsky, el Narigón, Carlitos Beldat, que es el padrino de mi hija mayor. Se ve que están preparándose para tirarme por el aire… en una volé cinco metros para arriba y caí mal con todo el peso del cuerpo en el dedo gordo de la mano derecha. Me fui de luna de miel con un vendaje”, recordó Guillermo Andino en Teleshow

40. Asegura que tiene más amigos de la infancia y del secundario que de la televisión.

41. Todos los días toma un vaso de jugo de naranja y alguna otra variedad de fruta.

42. Por lo menos tres veces por semana sale con su mujer y un personal trainer a correr 7 kilómetros. Los fines de semana las caminatas son infaltables.

43. Su libro favorito es Papillon, de Henri Charriere. Tiene una edición con una dedicatoria del autor. “Lo trajo mi viejo a la televisión, fue en el 72. Yo era muy chiquito y me dedicó el libro para cuando fuese grande”.

44. Le ofrecieron ser galán de novelas y realizar propagandas de ropa interior. “No acepté porque no me veía en ese tipo de fotos”.

Guillermo Andino cuenta: "Yo tengo un solo tatuaje en mi cuerpo, que nos lo hicimos con Caro. Dijimos: '¿Qué nos podemos hacer? ¿Qué nos proponemos en la vida? El equilibrio'. Cuando empecé la carrera a los 18 años después de la muerte de mi papá, nunca imaginé a la profesión desde el sentido oneroso, sino desde el aprendizaje. Entonces no pienso en lo que me falta, sino en lo que tengo y puedo disfrutar" (Foto: Franco Fafasuli)

45. En Es por ahí reveló que una de las pocas veces que faltó a la conducción del noticiero fue en 2005. Llamó al canal y avisó: “Terrible lo que está pasando en Lugones, cortaron todo y me quedé, no llegó”. No era verdad pero quería pegar el faltazo por “lo de siempre: un partido de Racing a las 19 horas, jugábamos la Libertadores”.

47. Durante mucho tiempo usó una vieja billetera de plástico verde. En la Supercopa del 88 salió de la cancha y se dio cuenta de que la había perdido. Volvió sobre sus pasos y la encontró abierta, con una marca de una zapatilla, pero no faltaba nada. Ese día juró que no la iba a cambiar más.

48. Admite que si no hubiera sido pintón, “me hubiera costado mucho más que me aceptaran”.

49. Afirma que su mayor virtud es saber escuchar, y el defecto, enojos intempestivos. Lo que más detesta es la mentira y admira la solidaridad.

"Mis hijas (Sofía y Victoria) también son mi debilidad, pero Ramón me puede. Siempre está de buen humor", cuenta Guillermo Andino (Foto: Instagram)

