La increíble casa de Zaira Nara y Jakob von Plessen en San Martín de los Andes

La casa de Zaira Nara y Jakob von Plessen en San Martín de los Andes

Zaira Nara y Jakob von Plessen tienen una casa en San Martín de los Andes, una hermosa ciudad en el noroeste de la Patagonia. Allí, el ingeniero agrónomo se dedica a criar caballos y a realizar expediciones y paseos para los turistas. De esta manera, la pareja con sus dos hijos, Malaika y Viggo, disfrutan de este refugio que les da tranquilidad y la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora suele compartir con sus miles de seguidores imágenes de esta increíble vivienda en la que se destaca el uso de diversos materiales como la madera y metal. El interior posee una decoración rústica con tapices, alfombras y muebles de madera. Además desde los ventanales se puede observar de unos espléndidos paisajes cordilleranos.

Zaira Nara con su hija Malaika y su pareja, Jakob

En la parte exterior de la propiedad tienen una extensa galería donde suelen realizar celebraciones, como el cumpleaños de sus hijos, o simplemente la utilizan para sentarse en los sillones a disfrutar de los atardeceres mientras toman la merienda. En compañía de los pequeños y sus mascotas, la modelo suele realizar caminatas por las afueras de la casa, donde tienen un hermoso jardín, con árboles y mucha vegetación.

En el plano personal, Zaira y Jakob lograron superar una fuerte crisis de pareja que fue consecuencia del Wandagate. Todo comenzó cuando se supo que el esposo de la modelo habría sido quien encubrió a Mauro Icardi para que el jugador pudiera concretar un encuentro con Eugenia La China Suárez en París. Este episodio ocurrió mientras Wanda y su hermana disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. En ese momento, se rumoreó que Zaira se había enfurecido con él y que pensaba en separarse.

Zaira Nara disfruta de la galería de su casa

Luego de que Wanda decidiera seguir adelante con su matrimonio a pesar de la infidelidad, la modelo volvió a mostrarse en las redes junto con el empresario de turismo y los hijos. Y, aprovechando los festejos de Nochebuena, compartió en las redes distintos momentos de la celebración que tuvo lugar en la casa de su hermana y que dejaron en claro que ambos están más enamorados que nunca.

Los hijos de Zaira en la cocina

Después de mostrar la ambientación navideña montada en el jardín, Zaira compartió un video en el que se la ve bailando la bachata Propuesta Indecente, de Romeo Santos, junto a Jakob. Y reposteó una grabación realizada en horas de la madrugada, cuando el muchacho decide sacarle las botas, cargarla en sus brazos y arrojarse con ella a la pileta.

“Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, había respondido Zaira frente a las cámaras de Intrusos cuando le preguntaron por su pareja. A esa altura, ya había trascendido que Jakob había esperado a Mauro en un auto mientras él tenía su affaire, para que las cámaras de la casa no lo registraron volviendo solo y el jugador pudiera usar la coartada de que habían ido a cenar juntos.

Zaira Nara disfrutando de los paisajes cordilleranos

Zaira Nara con su hija mayor

Adentro de la casa, Zaira con Jakob y Malaika

Zaira Nara, dándole el pecho a su hijo Viggo

Zaira Nara realiza una caminata con su hija y su perro

La familia suele celebrar los cumpleaños de sus hijos en la hermosa galería de la casa

