Lollapalooza Argentina 2022 se podrá ver en todo el país a través de Flow

Cada vez falta menos para el regreso del Lollapalooza a la Argentina. La séptima edición del histórico festival se realizará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como protagonistas a Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Martin Garrix, Doja Cat y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas argentinos e internacionales de diversos estilos y generaciones.

La totalidad del festival se podrá ver en vivo por la transmisión que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. Además, se emitirán contenidos exclusivos del detrás de escena, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla, que se podrán ver desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo.

Producido por Perry Farrell, William Morris Endeavor (WME), C3 Presents y DF Entertainment, Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante de nuestro país, en el que la música junto con diferentes expresiones artísticas reúne a todas las generaciones. El arte, el diseño, la gastronomía y las nuevas tendencias artísticas convocan a 300.000 fanáticos de todas las edades. En este sentido, también contará con la variedad de propuestas que caracteriza el multitudinario evento: Lolla Food, el espacio gastronómico con las últimas novedades culinarias, Kidzapalooza, el mini Lollapalooza para los más chicos, Espíritu Verde, la propuesta que busca promover un estilo de vida sustentable; entre otras opciones para disfrutar.

Miley Cyrus será una de las grandes atracciones del festival. EFE/Neil Hall

Las entradas ya están disponibles con el sistema de preventas, que comenzó a mediados de noviembre. Cabe destacar que únicamente se podrán conseguir a través de la plataforma virtual de All Access, ya que no habrá puntos de venta físicos como en ediciones anteriores. La séptima edición del festival estaba pactada para marzo de 2020, pero debió postergarse por la pandemia de coronavirus.

“Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias”, expresó en aquel momento la organización. Precisamente Miley Cyrus, una de las estrellas que estará en el escenario de San Isidro, encabezó la edición de Chicago en julio del año pasado, lo que significó el regreso a los eventos masivos para el delirio de más de 100 mil fanáticos.

Dave Grohl al frente de Foo Fighters: el grupo cerrará el festival el 20 de marzo. EFE/Marcelo Sayão

Line-up día por día

Viernes 18 de marzo:

Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Perez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limon.

Sábado 19 de marzo:

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él mató a un policía motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabllo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti, D3FAI.

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi, Alan Gómez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona, Ronpe 99′.

