Julieta Prandi le respondió a Claudio Contardi: “No tengo que preocuparme por sus mentiras y amenazas”

El testimonio de Julieta Prandi (América)

Claudio Contardi rompió el silencio para hablar de la batalla legal que tiene con Julieta Prandi, la madre de sus hijos, Mateo y Rocco. “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”, aseguró en una entrevista a la ONG Infancia Compartida.

Este martes, la conductora no pudo ir a trabajar al programa Es por ahí, verano porque dio positivo de coronavirus y se encuentra aislada. Pero salió a hablar por teléfono con sus compañeros de equipo, el Tucu López y Guido Zaffora. “Esta organización poco seria estuvo avalando y defendiendo a un violento, a un estafador, un padre ausente que no paga ni alimentos. Avalaron todo esto y desacreditaron los dichos de mis hijos”, dijo, furiosa.

Además, la modelo señaló: “No hay nada más contundente que las pruebas que tiene mi abogada, yo creo que la verdad va a prevalecer y que al final del camino les va a dar vergüenza todo esto. Con la verdad uno duerme tranquilo, no tengo que preocuparme por sus mentiras y sus amenazas. Es la lucha que llevo hace tres años cuidando y manteniendo a mis hijos sola. El resto está en la Justicia”.

Claudio Contardi habló del conflicto con Julieta Prandi

La abogada de Prandi, Alejandra Bellini, también salió a través de una videollamada para refutar los dichos del empresario. En primer lugar, aclaró que el empresario debe más de 2 millones de pesos por el pago de las cuotas alimentarias. “El juez solo hostiga a la madre que paga la obra social, la que los alimenta y los viste, le paga el colegio. Ella los cambia de colegio porque no lo puede pagar. Contardi no participa en nada... paga 20 mil pesos por mes cuando se le canta y algunas veces 5 mil”.

Luego, desmintió que su clienta no permite que su ex tenga contacto con los menores. “Los chicos no lo quieren ver, hay una causa por corrupción de menores que es gravísima... A Mateo le hicieron varias entrevistas y él cuenta que su papá lo deja solo con esta niñera que lamentablemente tiene un hijo que estaría involucrado en algunos hechos que prefiero no comentar”, manifestó la letrada. Incluso aclaró que Contardi no está imputado en la causa por corrupción de menores, sino por abuso. Y explicó que todavía no hay avances en la investigación.

Julieta Prandi y Claudio Contardi llevan adelante una batalla legal desde su escandalosa separación

Cuando Guido preguntó qué pensaba de la entrevista que dio su ex, Julieta respondió con sinceridad: “A la nota no la quise mirar. Para mí no es grato verlo, es una persona que me intimidó siempre y que me hizo pasar por un infierno, siempre le tuve miedo. Es una persona a la que no quiero ver ni escuchar. Alejandra lo escuchó en detalle y va a tomar cartas en el asunto”.

Además, la conductora aclaró: “Él dijo que la psicóloga abalaba lo que él decía. Pero en el Servicio de la Niñez de San Isidro elevaron un informe al juez en carácter de urgencia para que suspendan el régimen. Las psicólogas del juzgado dijeron que Contardi fomenta la violencia, que me trata de loca y que mis hijos no quieren ver al padre. También pidieron la suspensión del régimen. No son mis dichos, son los hechos, es la verdad es lo que está en la Justicia”.

Por último, Prandi señaló: “Me fui de mi casa con mis dos hijos, pedí un préstamo, alquilé un departamento. Cuando tenía que pagar la matrícula de mis hijos, este señor había alquilado mi casa de Escobar y había cobrado por adelantado, tenía todo ese dinero. Yo no tenía cómo pagar la matricula. Tuve que pedir un préstamo de 10 mil dólares para pagar las deudas. Yo banco a mis hijos y él no paga nada. Yo creo que todo es un chiste, por todos lados hace agua lo que dice”.





SEGUIR LEYENDO: