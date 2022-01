Ivana Icardi respondió a todo: el distanciamiento con Mauro y su familia, y la crisis con su pareja tras ser mamá

Ivana Icardi tiene 26 años y hace cinco meses fue mamá por primera vez

Cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, llamó mucho la atención su silencio. Es que la palabra de Ivana, la hermana del futbolista, era muy esperada, especialmente porque en su momento ella hizo pública su mala relación con su cuñada, lo que también derivó en una pelea con Mauro. Sin embargo, la joven de 26 años esta vez eligió mantenerse al margen de los problemas conyugales del jugador.

De todas formas, en las últimas horas la influencer respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram, y si bien no nombró a su hermano, dejó en claro que el vínculo con él no es el mejor. “¿Por qué no te hablás con tu familia?”, fue una de las consultas que recibió. A lo que ella contestó de forma contundente: “Pasé Navidad y Fin de Año con ellos”. Su respuesta sorprendió, debido a que el delantero del PSG pasó las Fiestas en Argentina junto a su mujer y sus hijos, lejos de España, país donde reside Ivana. En ese sentido, se presume que la joven ya no considera como familia a Mauro, con quien ya definitivamente habría cortado todo tipo de lazo.

Ivana Icardi dejó en claro que ya no tiene vínculo con Mauro

Además, otro internauta le preguntó si miraba fútbol, y ella expresó: “Sí, me gusta. Pero hace tiempo que no me siento a mirar un partido...la liga está muy aburrida”. Ella hace referencia solamente a la liga española, descartando otras como la francesa, que es en la que se desempeña su hermano, por lo que deja en claro que tampoco está al tanto de su carrera futbolística.

Ivana Icardi dejó entrever que no sigue la carrera futbolística de su hermano

Por otra parte, también quisieron saber si era cierto que se había separado de Hugo, su pareja y padre de su beba de cinco meses. “Hemos pasado la peor crisis de pareja desde que volvimos de Supervivientes -el reality en donde se conocieron -. Unos meses después de que naciera Giorgia tuvimos muchas discusiones. Hemos estado en todo momentos juntos (aunque no lo mostremos siempre en redes), incluso en Navidad, del 18 al 28 estuvo con nosotras en Gran Canaria”, comenzó explicando. Y detalló: “Fue en fin de año que decidimos tomarnos un respiro de toda la situación que nos tenía un poco hartos a los dos. Cuando volví a Palma, hablamos y solucionamos todo, dejándonos en claro que tenemos que poner los dos de nuestra parte si queremos que funcione”.

En cuanto a su rol como mamá, aseguró: “Para mí lo único que ha cambiado es que sé que tengo una responsabilidad tan grande como que la vida de una personita depende de mí, o sea que tengo que atenderla y no puedo hacer lo que me venga en gana en cualquier momento”. Pero destacó la personalidad de su hija: “Es tan buena y lleva desde los 2 meses durante toda la noche que no me he visto muy trastocada. Además me la llevo a todos lados y tengo la suerte de poder estar siempre con ella disfrutándola”.

En el plano laboral, no descartó volver a hacer alguna participación en la televisión. “No aguantaría trabajando fija en TV. Soy más de aparecer esporádicamente y si es algo por lo que vale la pena o me divierta. Si es a pasarla mal, lo evito”, aseveró.

Ivana Icardi contestó preguntas sobre la crisis con su pareja, la maternidad y la posibilidad de volver a la televisión

Lo cierto es que la relación con su hermano comenzó a resquebrajarse cuando en 2016 ingresó a Gran Hermano de Argentina. Allí, desde un primer momento, se especuló con que la hasta entonces ignota joven había entrado al reality para contar intimidades de Wanda. Y, aunque en principio no fue así, con el tiempo empezó a salir a la luz la mala relación que había entre las dos mujeres. De hecho, en 2019 y durante su paso por la versión italiana de la famosa casa, Ivana había confesado que la relación con el ex jugador del Inter se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que Wanda, de quien dijo: “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”.

Como era de esperar, la empresaria no dejó pasar este agravio. “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”, escribió la mediática en aquél entonces en clara referencia a Ivana.

Pero, como la joven siguió atacando a su cuñada en las redes sociales, diciendo que ella lo único que buscaba era tener a su hermano “de vuelta”, fue el mismo Mauro quien salió a responderle. “Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar el tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos”, escribió el deportista. Y luego todo quedó en manos de los abogados.

Sin embargo, en mayo de 2020 mientras Ivana participaba de Supervivientes, un reality de la televisión española, confesó públicamente que estaba dispuesta a llamar a su hermano y a su cuñada para tratar de recomponer la relación. Durante una de las pruebas, rompió en llanto e hizo una sorpresiva confesión. “No sé por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Lo he achacado a su mujer, a la forma que ella tiene de ser, que lo ha envuelto un poco... Pero al final no lo sé”, comentó.

¿Por qué entonces no se reconciliaba con él? “No está en mis manos, yo ya lo he intentado por todos los medios”, dijo. Pero luego reflexionó: “Con este ego de querer tener siempre la razón yo a lo mejor me he peleado mucho con ella (Wanda) y quizá es el momento en el que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y perdonarla a ella por las cosas que han pasado”. En aquél entonces, había dejado abierta a posibilidad de generar ese encuentro con su hermano y su cuñada en breve.

