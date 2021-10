El festejo de Ivana Icardi en medio de la crisis de su hermano y Wanda Nara

Ivana Icardi vive un presente sentimental totalmente distinto al de su hermano

Mientras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar, los familiares más directos de ellos también son observados ante cada movimiento que hacen en la redes. Una de ellas es Ivana, la hermana del futbolista que, si bien ahora tiene un perfil bajo, desde hace tiempo se sabe que no mantiene la mejor relación con la ¿ex? pareja y que, incluso, tuvo conflictos con ellos en el pasado.

En este contexto, la joven optó por no referirse al tema públicamente, pero sorprendió al compartir en Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, un momento muy especial con su novio, que denota el fuerte contraste con el presente sentimental del jugador del PSG. “Otro añito más de mi Hugo Martín Sierra juntos”, escribió junto a una foto en la que se la ve abrazada a su enamorado, con quien se convirtió en madre por primera vez a principios de agosto.

La foto que publicó Ivana Icardi junto a su novio Hugo Martín Sierra, con quien celebra otro aniversario

Lo cierto es que la relación con su hermano comenzó a resquebrajarse cuando en 2016 ingresó a Gran Hermano de Argentina. Allí, desde un primer momento, se especuló con que la hasta entonces ignota joven había entrado al reality para contar intimidades de su cuñada, Wanda. Y, aunque en principio no fue así, con el tiempo empezó a salir a la luz la mala relación que había entre las dos mujeres. De hecho, en 2019 y durante su paso por la versión italiana de la famosa casa, Ivana había confesado que la relación con el ex jugador del Inter se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que Wanda, de quien dijo: “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”.

Como era de esperar, la empresaria no dejó pasar este agravio. “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”, escribió Wanda en aquél entonces en clara referencia a Ivana.

Pero, como la joven siguió atacando a su cuñada en las redes sociales, diciendo que ella lo único que buscaba era tener a su hermano “de vuelta”, fue el mismo Mauro quien salió a responderle. “Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar el tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos”, escribió el deportista. Y luego todo quedó en manos de los abogados.

Ivana y Wanda cuando todavía eran cuñadas amigables

Sin embargo, en mayo del año pasado mientras Ivana participaba de Supervivientes, un reality de la televisión española, confesó públicamente que estaba dispuesta a llamar a su hermano y a su cuñada para tratar de recomponer la relación. Durante una de las pruebas, rompió en llanto e hizo una sorpresiva confesión. “No sé por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Lo he achacado a su mujer, a la forma que ella tiene de ser, que lo ha envuelto un poco... Pero al final no lo sé”, comentó.

¿Por qué entonces no se reconciliaba con él? “No está en mis manos, yo ya lo he intentado por todos los medios”, dijo. Pero luego reflexionó: “Con este ego de querer tener siempre la razón yo a lo mejor me he peleado mucho con ella (Wanda) y quizá es el momento en el que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y perdonarla a ella por las cosas que han pasado”. Finalmente, dejó abierta la posibilidad de generar ese encuentro con su hermano y su cuñada en breve. “Quizá cuando salga de aquí sea el momento de hacerle una llamada, reconciliarnos y estar juntos. La vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar”. Sin embargo, hasta el momento no se volvieron a mostrar juntos, al menos públicamente.





