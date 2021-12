“No te cases”: la sentida reflexión de Estefanía Pasquini a dos años de su boda con Alberto Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se casaron el 8 de diciembre de 2019

El 8 de diciembre de 2019 la historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tuvo su broche de oro en un salón de Villa Devoto. Los nutricionistas se conocían desde 2012 y llevaban poco más de un año de novios cuando se casaron en un hermetismo absoluto, acompañados por su círculo más íntimo de familiares y amigos. Para ellos, la diferencia de edad -él tiene 83 años y ella, 35-, nunca fue un problema y lo aceptaron de manera natural.

Dos años después, Alberto y Estefanía continúan a paso firme con su relación, más aún desde que se agrandó la familia con el nacimiento de Emilio el pasado 17 de septiembre. Y este miércoles, para recordar una fecha tan especial, la nutricionista compartió un sentido posteo en su cuenta de Instagram, que refleja el tiempo que pasó desde que dieron el sí y a la vez reflexiona sobre el amor, las relaciones y las decisiones.

“Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases”, comenzó escribiendo la mujer en un posteo que acompañó con cinco fotografías de la pareja y el bebé. Con el mismo estilo, y a propósito de la fecha en cuestión, continuó enumerando esas sensaciones propias del enamoramiento. “Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases”.

Pero allí no terminaban las razones por las cuales no pasar por la ceremonia. “Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podés amarlo más de lo que ya lo hacés, no te cases”, continuó Estefanía, que resumió su argumento con una frase contundente: “Si estas enamorado, no te cases”.

La publicación de Estefanía Pasquini en su Instagram

Hasta ahí, parecía un mensaje contradictorio teniendo en cuenta la importancia de la fecha para el matrimonio. Pero a partir de este punto, la nutricionista comenzó una larga lista de motivos por los cuales sí valía la pena dar el sí: “Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario”, señaló la mujer.

En el mismo sentido, Estefanía continuó mencionando las señales que a su juicio le abrían la puerta al matrimonio. “Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días”, añadió en el emotivo texto, en el que las palabras se mezclaban con los corazones.

Recién en la parte final de su extensa misiva, la nutricionista le puso nombres propios a las palabras: “Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo”, cerró, mencionando el perfil de Instagram de su marido.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini con su hijo Emilio, al salir de la clínica (Infobae)

Alberto y Estefanía se conocieron en el 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, pero en 2018 comenzó a nacer el amor, que se hizo público luego de que la Licenciada en Nutrición publicara en sus redes varias fotos juntos.

En marzo de este año, Cormillot contó que estaban esperando su primer hijo. “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que será su primer hijo, y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había adelantado días antes. Desde entonces, ambos fueron compartiendo en sus redes diferentes momentos del embarazo, hasta que el doctor dio la tan esperada noticia en su cuenta de Twitter: “Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”, escribió el reconocido nutricionista, que también es padre de Adrián, de 47 años, y de Renée, de 54.

SEGUIR LEYENDO: