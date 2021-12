Jorge Rial contó cómo transita el coronavirus: “Las vacunas están haciendo lo suyo”

Diás atrás, Jorge Rial utilizó a su cuenta de Twitter para confirmar que se contagió de coronavirus. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, escribió el conductor para sus más de 3 millones de seguidores. Y agregó: “Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás”.

Este lunes, el conductor de Argenzuela (Radio 10) publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para describir cómo sigue su salud después de confirmar su positivo de Covid-19. “Sexto día de mi #COVID19. Las vacunas están haciendo lo suyo. Sin síntomas ni dolores. Cansancio lógico del aislamiento. Mi familia con un segundo test negativo. Estar vacunado nos protegió a todos. No hay que dudarlo. Poner el brazo es un acto de amor para vos y para todos” (SIC), escribió.

Uno de los tuits que publicó Jorge Rial

Minuto después, hizo una nueva publicación donde plasmó parte de sus actividades durante los días de encierro. “Mi aislamiento me llevó a ver muchos partidos de la Premier. En este sencillo pero no por eso menos emotivo acto, me confieso como hincha del @ManCityES (Manchester City)”, expresó.

Uno de los tuits que publicó Jorge Rial

Lamentablemente, no fue la única figura pública que en los últimos días contrajo la enfermedad. Este domingo, Marcelo Polino confirmó que contrajo la enfermedad. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que compartió el periodista en sus stories de Instagram. Por el momento, sus colegas de Flor de Equipo (Telefe) y Polino Auténtico (Radio Mitre) deberán aislarse por ser contacto estrecho.

El viernes, Barbie Vélez comentó que no podría pasar la Nochebuena junto a su mamá Nazarena y sus hermanos debido a que se había contagiado de Covid. “Una navidad diferente. Hace unos días dimos positivo, así que nos toca pasarlo los tres juntos solos! Y si bien me sensibiliza porque estoy acostumbrada a pasar este día con toda mi familia, agradezco con el alma tenerlos acá!”, había escrito el pasado 24 de diciembre en sus redes.

Además, el sábado pasado se dio a conocer que Iván de Pineda también dio positivo. Luego de presentar síntomas compatibles con el virus, el conductor de Pasapalabra se testeó el miércoles 15 y confirmó que se había contagiado. Sin embargo, más allá de la preocupación por la salud del modelo, el canal está en calma ya que junto a la producción del programa de entretenimiento tienen grabados episodios para emitir hasta fin de año, motivo por el que este caso no afectará a lo que se vea en pantalla. De esta manera, Iván podrá pasar los días de aislamiento con tranquilidad.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 26 de diciembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 15 muertes y 7.623 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 2.406 se dieron en la provincia de Córdoba, o sea, un 31,56%. Luego, la provincia de Buenos Aires registró la segunda cifra más alta de la jornada, con 2.081 casos positivos (27%), y en tercer lugar se ubicó la Ciudad de Buenos Aires con 1.763 contagiados (23%). Además, por octavo día consecutivo, la positividad no sólo pasó el 10% recomendado por la OMS, sino que lo duplicó holgadamente: fue del 22,78%. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.460.042 y los fallecimientos son 117.035.

SEGUIR LEYENDO: