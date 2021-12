La reacción de Pablo Echarri tras el rechazo de la oposición al proyecto del Presupuesto 2022: “Estas acciones se pagan doble en las urnas”

La furia de Pablo Echarri tras el rechazo de la oposición al proyecto del Presupuesto 2022: “Estas acciones se pagan doble en las urnas”

La Cámara de Diputados rechazó este viernes el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que demandó más de 20 horas de debate, en los que se produjeron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. La iniciativa logró el respaldo de 121 legisladores del oficialismo y sus aliados pero fue rechazada por 132 votos de la oposición, moción que finalmente primó, a pesar de las negociaciones que se mantuvieron hasta último momento en búsqueda de consensos.

En medio de este contexto, el actor y productor Pablo Echarri, quien siempre se ha manifestado como simpatizante del Frente de Todos, expresó su opinión sobre el resultado en sus redes sociales y fue contundente sobre lo ocurrido: “Gran demostración de falta de responsabilidad social de la oposición al voltear el presupuesto. Solo para horadar la piedra. Duele ver cómo se desmarcan ante el desaguisado de la deuda. Estas acciones se pagan doble en las urnas”.

El tuit de Pablo Echarri

Cabe recordar que en las PASO Echarri también había utilizado la red social para compartir sus primeras reflexiones acerca del acto eleccionario. “Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”, escribió primero y semanas después tras el resultado final delas Elecciones legislativas expresó: “¿Y el peronismo? Vivo. Siempre”.

Es conocida la militancia política del esposo de Nancy Dupláa y su simpatía por el kirchnerismo, al punto que en su tuit fijado tiene una foto de Néstor Kirchner. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre”, cita el actor al pie de la imagen del ex presidente, a modo de agradecimiento.

En una entrevista Pablo dejó en claro sus deseos de participar en la política a nivel nacional. “Estar trabajando con lo que es el sector privado y luego, a la vez, con el sector político es un poco difícil... Pero no lo descarto. Es una carrera de largo aliento, a mis 60 años tal vez pueda llegar a tener posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”, señaló meses atrás en diálogo radial con el periodista Quique Dupláa, su cuñado.

“A mi me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”, dijo sobre un posible llegada a la función pública. “No es nada que tenga definido ni que esté deseando en este momento. Quiero el día de mañana sostener el archivo, entonces que abro la posibilidad de discutir esto, aunque sea más adelante”, aseguró.

Pablo Echarri es, desde hace 14 años, tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI), la asociación civil de gestión colectiva y sin fines de lucro que recauda y distribuye los derechos intelectuales de actores, actrices, bailarines y bailarinas.

