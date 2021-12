Mica Viciconte compartió una ecografía con la carita de su bebé: “Te estamos esperando”

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Indiana, Allegra y Sienna Cubero participaron de una nueva ecografía que se realizó Micaela Viciconte. Las hijas del reconocido ex delantero Fabián Cubero estuvieron por primera vez acompañando a la pareja de su padre. La pareja está esperando la llegada de su primer hijo, Luca, sumándose a la familia que ya tiene 5 integrantes.

El deportista, ex de Nicole Neuman (madre de las tres hijas), compartió por sus redes sociales el momento familiar que vivió junto a Mica Viciconte en el hospital. La ecografía salió como era de esperarse y las niñas pudieron ver la carita de su hermano. “Hoy fuimos a visitar a Luca Cubero. Ellas, felices de ver a su hermanito”, escribió Cubero en sus historias de Instagram. Dichos posteos también fueron compartidos por la panelista.

La postal de felicidad quedó registrada en las caras de Indiana, Allegra y Sienna junto al exjugador de fútbol. Nicole Neumann contó que las tres niñas le reclamaron a ella un hermanito más chico: “Mis hijas me dicen ‘queremos un hermanito de tu parte’. Me siguen pidiendo el mío. No les basta”. Los estudios fueron publicados en las redes y Viciconte no dudó en sumar un “te estamos esperando” al lado de un emoji de corazón.

Luca Cubero

El pasado 23 de noviembre, Santiago Del Moro había sido quien le dio pie a que cuente públicamente la buena noticia. “Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta abierta. ¿Tenés algo que contarme y que contarnos?”. “Yo ya lloro...”, dijo ella y se quebró. “Es una linda noticia, que estoy embarazada”, agregó entre lágrimas y recibió una ovación de parte de todos sus compañeros. Después de recibir un abrazo del anfitrión, la primera en felicitarla fue Denise Dumas. “Es lindo compartir con ella este momento”, dijo la conductora.

Lo cierto es que la ex guardavidas contó en una entrevista cómo había sido la charla que tuvo con Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que el jugador tuvo con su ex Nicole Neumann, sobre su embarazo. “Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas está bueno”, destacó Mica en diálogo con Catalina Dlugi.

Días atrás, en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe) fue consultada sobre si había recibido algún mensaje de la ex de su pareja. “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”, respondió la influencer. Luego, Nicole rompió el silencio en Intrusos (América). “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”, dijo la modelo y conductora mientras se subía a su auto. El periodista quiso saber si la noticia la había afectado y ella respondió: “Sigo disfrutando mi gran momento, me va bien en lo laboral, con mi pareja -está de novia con el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera-, con mis hijas, así que estoy en un muy buen momento”, destacó.

