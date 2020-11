El encuentro de Maradona y Rodrigo en Cuba: el llamado de Diego para convencerlo, un asado y un CD de Marc Anthony

“La canción que me hiciste… Sos un hijo de p...”, fue una de las primeras cosas que Diego Maradona le dijo a Rodrigo Bueno cuando se vieron en la puerta de La Bombonerita, en Cuba, en una visita que fue registrada por el ciclo Versus y que quedará en la historia de la televisión.

El viaje del cordobés a la Habana diez días antes de su muerte, lo que convirtió al encuentro en épico. Halagado por la propuesta, pero seguro de que a días de haber cumplido 27 años aún le quedaban muchas cosas por vivir, entre ellas cumplir el sueño de cantarle al Diez, el Potro primero dijo que “no” a la invitación del programa de Telefe.

Alejandra Romero, la última novia del cantante y testigo del mítico momento, recordó en diálogo con Teleshow que estaban en su casa de Benavidez junto a Jorge Moreno, amigo y productor, cuando su mánager lo llamó: “Ro si bien intuía, por la repercusión que ya tenia la canción ‘La Mano de Dios’ que ese encuentro en algún momento se llevaría a cabo, no consideraba que fuera ese el momento. Llegábamos de una gira por el Norte del país, y con un montón de ideas que necesitaba plasmar respecto al material que se venía y en el momento del llamado era eso precisamente lo que se encontraba haciendo. Preparando lo que seria Planeta Rodrigo por lo cual le responde al representante que ‘no’”.

El viaje era inminente, al otro día. No había demasiado tiempo para pensar, Rodrigo había dado su respuesta, pero la cosa no quedaría ahí. Pasaron solo quince minutos cuando el celular del cordobés volvió a sonar: “Era el mismo Diego Maradona el que lo estaba llamando para pedirle que viajara, a lo cual Ro dijo que sí”.

Jimena Cyrulnik, la encargada de mostrar el encuentro en televisión recordó que luego del arreglo con la familia de Maradona, la producción, a cargo de Andrea Cacciola comenzó a hacer todos los arreglos. Ella viajó con su productora y con Yago Blanco, el camarógrafo. Luego de que llegara el equipo de Versus, arribaron a Cuba el Potro y su pareja y cámara en mano, la por entonces modelo de nada más que 23 años, los fue a buscar al aeropuerto.

El “Potro” Rodrigo en Cuba cantándole a Diego “La mano de Dios”

Mientras Maradona vivía en La Bombonerita, su casa en un country, la gente del programa y el músico paraban en el hotel Meliá: “Desayunábamos y nos íbamos a estar con Diego”, recordó la conductora que estuvo pocos días en la isla, pero muy intensos: “Un día me fui con Rodrigo a la Habana a recorrer, otro día tomamos un avión y fuimos a México a un partido que tenía Diego que eso también se grabó, otro grabamos el encuentro en su casa”.

La noche en que llegaron, el cantante y Alejandra fueron a cenar a la casa de una familia amiga del ídolo: “Es en el lugar donde se registran fotos de que se tiran a la pileta. Esa Noche Rodrigo se ofrece a hacer el asado, había ya una persona designada para hacerlo, pero él insistió en hacerlo, era un excelente anfitrión y era algo que le gustaba mucho. Así que a pesar de no estar en su lugar de pertenencia, hizo todo para agasajar a todos los presentes”.





En aquella cena no podría faltar la música y luego de comer, guitarra en mano, el cuartetero se puso a cantar: “Fue un momento re lindo”. Pero todavía quedaban muchas cosas por vivir en los ocho días que estuvieron allí: “Al segundo día se realiza ese encuentro que pudieron ver todos donde Ro le canta ‘La Mano de Dios’ acompañado de dos guitarras. Eran músicos que se encontraban ahí a los que él lleva aparte y les pasa los acordes para que lo acompañaran. Fue totalmente improvisado y mágico. Un momento de mucha emoción y alegría”.

Maradona y fútbol son sinónimos, entonces como no podía ser de otra manera, ambos protagonistas de la historia jugaron a la pelota, lo que en la previa ponía un tanto nervioso al invitado ya que era consciente de que el deporte “no era su fuerte”.





En medio de la estadía de Bueno en Cuba, el papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, tuvo que viajar a México, a cumplir con unos compromisos y Cyrulnik también lo acompañó. “A Maradona lo vi tal cual se vio, no había diferencia entre el Diego que se vio y el de fuera de cámara, super cariñoso, cálido, nos recibió con un ramo de flores”, recordó y contó que grababan “absolutamente todo”: “Ellos dos hablando era una nota en sí, un día jugamos un partido de fútbol, cuando no estaba con el camarógrafo me daban una camarita par que la tuviera prendida. Dije ‘¿cómo los voy a manejar?’ y me limité a poner el micrófono y que el clima lo generaran ellos dos, trate de ser lo más invisible posible y fue espectacular”.

Al regresar de México, Diego recibió a su invitado en La Bombonerita y la música nuevamente fue protagonista. “Llegamos y estaba escuchando un CD de Marc Anthony que nosotros también escuchábamos mucho. Así que cantamos todas las canciones, algunas las bailábamos y luego cantamos ‘Figurate Tú', tema que le encantó a Diego. De ahí en más pasamos por zambas, canciones populares, tangos. Recuerdo ese momento como otro mágico más”, dijo Romero que contó que quien fuera su pareja y el campeón del mundo ya se habían visto en los ‘90, pero no habían llegado a generar un vínculo tan fuerte como el de esta vez.

Pasaron veinte años y el encuentro se convirtió en mítico para sus protagonistas, para los testigos presenciales y para la gente que lo vio desde su casa. “A los 15 días falleció Rodrigo. Me quedó una sensación tremenda después de la nota, pero cuando El Potro murió tuvo otro tinte”, recordó la cronista de Versus y dijo en más de una oportunidad durante la charla con Teleshow sentirse “agradecida” por la oportunidad de hacer una nota que guarda “en el alma”.

De aquellas noches de asado y música en La Habana surgieron un montón de planes, uno de ellos era recorrer juntos el país cantando “La mano de Dios” para recaudar fondos para los chicos necesitados. Rodrigo y Alejandra volvieron a la Argentina el 14 de junio. Diez días después Rodrigo perdió la vida en un accidente en la autopista Buenos Aires La Plata cuando se dirigía a dar un show.





“Potro, escucho tus canciones, te busco, y no te puedo encontrar... Vas a estar por siempre en mi corazón. Un abrazo a toda Córdoba”, escribió Diego alguna vez en sus redes sociales. Pelusa y el Potro ahora se encontraron y como decía el cordobés en su tema “Un largo camino al cielo”, seguramente hayan salido a fumar y mirar desde arriba.

