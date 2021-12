Las fotos de la espectacular casa de soltero de Benjamín Vicuña, cerca de Pampita y sus hijos

Tras su separación, tanto Eugenia la China Suárez como Benjamín Vicuña dejaron el hogar familiar que compartían para buscar nuevos rumbos. Mientras que la actriz se mudó a una gran casa en barrio privado que está remodelando, el chileno se fue a Barrio Parque a una espectacular casa de seis ambientes.

Ubicado en el barrio diseñado por el paisajista Carlos Thays, una de las perlitas del inmueble es la imponente biblioteca con la que cuenta, que va del piso al techo doble altura que acompaña la escalera. Tiene también una amplia cocina, comedor aparte y un luminoso living con vista al jardín, donde hay piscina.

El living de la casa de Benjamín Vicuña en Barrio Parque (Fotos: Zonaprop)

La biblioteca hasta el techo doble altura es una de las perlitas de la casa

El hall, super luminoso

Las cuatro habitaciones poseen baños en suit, pero el de la la principal, que además cuenta con su propio balcón aterrizado, un gran vestidor y hogar a leña, es de mármol. También hay otros dos baños y dos toilettes y espacio descubierto para guardar hasta tres autos.

La casa tiene jardín y pileta

La casa cuenta con playroom

Publicada en ZonaProp, la casa cuesta 3 millones cien mil dólares y su alquiler, sería el caso del actor, está fijado en seis mil dólares y según el anuncio tiene una superficie de 500 metros cuadrados, 430 de ellos cubiertos por lo que tiene espacio de sobra para que se queden sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Pampita y Magnolia y Amancio, de la China Suárez.

La habitación principal de la casa, que cuenta con balcón terraza y baño en suite

El baño de la habitación principal, hecho en marmol

El comedor de la casa de Benjamín Vicuña (Fotos: Zonaprop)

El actor chileno anunció su separación de la ex Casi Ángeles en agosto a través de las redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, sorprendió.

Tiempo más tarde ella se fue a España con sus hijos a rodar una película y luego estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, del que el ex Argentina, Tierra de Amor y Venganza, intentó mantenerse al margen.

Aunque no son más pareja, tienen una relación cordial, por el bien de sus hijos. Incluso él viajó a Madrid cuando ella estaba trabajando allí, y además de reencontrarse con sus hijos más chicos, estuvo en la entrega de premios Platino y jugó al fútbol con un grupo de colegas entre los que estaba el uruguayo Nicolás Furtado, con quien luego se la vinculó a Suárez.

Uno de los puntos fuertes de la separación entre ellos es la casa que la China ahora está remodelando. Según se dijo, el actor habría usado dinero de su familia para adquirirla y la puso a nombre de Eugenia, quien luego decidió distanciarse de él, cosa que no le habría caído nada bien a su ex suegra. “El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es l mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, dijo la periodista chilena Mariela Sotomayor y agregó que tras la ruptura, Vicuña está muy triste.

Luego explicó sobre la relación entre las mujeres: “Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita). La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.

