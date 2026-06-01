El Salvador

Hombres atacaron a un menor a golpes y le causaron la pérdida de un riñón, luego fueron enviados a prisión en El Salvador

Un encuentro social se vio truncado por la violencia más inesperada. La agresión dejó secuelas irreparables en un joven cuya identidad permanece bajo resguardo. El juicio sacó a la luz detalles estremecedores

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El ataque ocurrió en el cantón Santa Isabel; la víctima fue agredida por Domingo Najarro Domínguez y Tomás Quintanilla Brizuela tras consumir alcohol. (Foto cortesía Centros Judiciales)
El ataque ocurrió en el cantón Santa Isabel; la víctima fue agredida por Domingo Najarro Domínguez y Tomás Quintanilla Brizuela tras consumir alcohol. (Foto cortesía Centros Judiciales)

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Domingo Najarro Domínguez y Tomás Quintanilla Brizuela por homicidio agravado tentado contra un menor de edad, por una agresión ocurrida la noche del 29 de noviembre de 2023 en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el juicio, la identidad de la víctima se mantiene en reserva dentro del proceso.

La investigación indicó que los involucrados y el menor habían consumido bebidas embriagantes antes del ataque. Tras salir de una fiesta bailable, los dos condenados convencieron a la víctima de acompañarlos a una tienda cercana, donde la golpearon.

Las lesiones y la internación

A la mañana siguiente, la víctima llegó a su vivienda y debió ser trasladada a un hospital por la gravedad de las lesiones y los traumatismos abdominales.

Domingo Najarro Domínguez y Tomás Quintanilla Brizuela permanecen detenidos tras la agresión que dejó a la víctima sin un riñón. (Ilustración Infobae)
Domingo Najarro Domínguez y Tomás Quintanilla Brizuela permanecen detenidos tras la agresión que dejó a la víctima sin un riñón. (Ilustración Infobae)

El expediente establece que permaneció ingresado desde el 30 de noviembre hasta el 22 de diciembre.

Durante ese período, “a raíz de los golpes recibidos en órganos vitales, la víctima fue sometida a una intervención quirúrgica en la que perdió un riñón”.

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Los fundamentos del fallo: Según el fallo judicial, “los sujetos actuaron con alevosía, violencia y ventaja”. En la sentencia, el juez sostuvo que el daño físico dejó a la víctima en condición crítica y que “se debatiera entre la vida y la muerte”.

El caso del menor de edad de San Salvador Norte, no es el único reciente que se registra en el país sobre agresiones o maltrato contra adolescentes. También se conoció el caso de La Libertad Oeste.

Siluetas negras de tres personas sobre fondo blanco. La persona de la derecha sujeta el cuello de otra, mientras la tercera se apoya en un bastón.
La imagen muestra la silueta de tres jóvenes en una situación de aparente conflicto o acoso, reflejando tensiones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 10 de mayo la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) capturó en el municipio de La Libertad Oeste a Ciro Alberto A. C., de 60 años, acusado de disparar y lesionar de gravedad a su hijo de 17 años en una vivienda, tras llegar en estado de ebriedad, según la institución pública.

De acuerdo con las investigaciones citadas por la PNC, el detenido arribó con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida. Luego efectuó un disparo contra el adolescente. El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, del distrito de Colón, donde los agentes policiales localizaron un arma de fuego tipo revólver. La víctima fue trasladada a un centro asistencial con una lesión de gravedad.

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Para entonces, se informó que Ciro Alberto sería remitido por intento de homicidio, amenazas agravadas y portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, según la PNC.

La Ley Crecer Juntos de El Salvador (que vela por la integridad de todos los menores de edad) establece que el Estado tiene la obligación de establecer las herramientas de gestión pública para la prevención, atención y erradicación del maltrato de niñas, niños y adolescentes en todas sus formas. Esta también le otorga al Estado el mandato de garantizar que ninguna niña, niño o adolescente sea sometido a tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquier entorno.

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