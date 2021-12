Pampita compartió un posteo de Ana y sus hermanos y sorprendió el parecido de la beba con Blanquita

Pampita junto a la pequeña Ana (Instagram)

Con apenas cuatro meses y medio de edad, Ana ya tiene su propio Instagram. La hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán cuenta con más de 174 mil seguidores en esa red social que, por razones obvias, maneja su famosa mamá. Y no deja de enternecer a todos con sus posteos. Sin embargo, este fin de semana sorprendió al compartir una publicación muy particular, en la que una cuenta dedicada a la beba mostraba el parecido de la pequeña con todos sus hermanos.

A través de sus historias, la modelo reposteó un collage de foto realizado por una cuenta llamada @minipampigm, en el que se se comparaba a Ana con Blanquita, Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que Pampita tuvo durante su relación con Benjamín Vicuña. Y también se mostraba su parecido con Delfina y Santino, los adolescentes que García Moritán tiene de su matrimonio con Milagros Britos.

“¿Ustedes a quien creen que se está pareciendo más Ana? Yo encuentro que está muy parecida a todos sus hermanos, pero a Blanca y Bauti”, decía el posteo de los fanáticos de la hija de Pampita, que modelo decidió compartir en la cuenta oficial de su beba, @anagarciamoritan. Y, aunque ella no hizo ningún comentario al respecto, todos se sorprendieron al ver que la chiquita tiene los mismos rasgos que la hija que ésta tuvo con el galán chileno y que falleció cuando tenía apenas 6 años.

La publicación que compartió Pampita en la cuenta de su hija

Cabe recordar que Pampita tuvo que afrontar el dolor más grande que puede pasar una persona cuando su hija Blanquita, que hoy tendría 15 años, murió el 8 de septiembre de 2012 luego de haber contraído una bacteria durante un viaje familiar a Cancún. A partir de ese momento, tanto la modelo como su ex y padre de la niña tuvieron que aprender a convivir con su ausencia y su recuerdo permanente.

¿Cómo hicieron Vicuña y ella para salir adelante después de semejante pérdida? “Cómo hacemos... es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video”, había confesado la modelo en una entrevista con Ángel de Brito.

Y explicó el motivo por el cual decidió colaborar en la construcción de una plaza en honor a la pequeña para conmemorar su último cumpleaños. “Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, una donación y que sea tangible para los niños, no sabía a quién donarle la plaza y a una amiga a los dos días de que se lo conté fue a Pilar y vio a una monja chilena pidiendo que arreglaran la plaza y conseguimos un super juego que otra amiga conocía al distribuidor, y fue como una señal de que era eso lo que teníamos que hacer”, señaló.

Hoy, aunque cada aniversario relacionado a Blanquita la llene de angustia, Pampita disfruta de la nueva familia que logró ensamblar junto a García Moritán y los hijos de ambos, y que se coronó de amor con la llegada de Ana, la primera hija de la pareja, que nació el pasado 22 de julio.

