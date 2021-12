Inesperada revelación de Viviana Saccone cuando relató cómo resultó un encuentro íntimo con un extranjero

Viviana Saccone fue una de las invitadas de PH Podemos Hablar. Luego de su paso por La Academia de ShowMatch, donde fue eliminada en el duelo de estilo libre por Pachu Peña, la actriz espera para incorporarse a Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari. Junto a la actriz, se hicieron presentes Fabián Vena y Paula Morales, el ex Rafaga Rodrigo Tapari y Luisa Albinoni, parte de MasterChef Celebrity 3.

Un clásico del programa conducido por Andy Kusnetzoff es el punto de encuentro. En este, todos aquellos que cumplan con la consigna dada por el conductor deben dar un paso al frente y contar acerca de esta situación. En este caso, el tema era: “Los que tuvieron sexo en lugares raros”, a lo cual dieron un paso al frente los cinco invitados. Quien habló sobre una de sus experiencias más picantes fue Viviana Saccone, que contó acerca del “lugar más arriesgado” donde tuvo relaciones.

Según lo que relata la actriz, esto fue en el baño de un bar, cuando estuvo en España. Ante la pregunta del conductor de si era un novio o un desconocido, Viviana Saccone le respondió: “Era una salida con un español, estábamos saliendo”, explicaba acerca de su experiencia con este extranjero.

No es la primera confesión explosiva que tiene la artista, hace unos meses, la actriz había confesado que se había instalado Tinder en su celular. Esto ocurrió a partir de una charla que tuvo con el actor Diego Ramos luego de un ensayo. “No puede ser, yo te voy a instalar un Tinder”, fueron las palabras del actor. “No entro nunca, es muy difícil. Pero me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer; miles de propuestas de todo tipo”, contó la actriz acerca de su experiencia con la aplicación de citas.

Viviana Saccone en su paso por La Academia de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

“No sé si saldría con gente que no conozco. Yo estoy muy bien así como estoy, tengo trabajo. No podría decir que estoy con ganas. Si sucede, buenísimo y en buena hora, pero estoy avocada al trabajo y un poco a mi vida”, agregó quien está soltera y muy bien. Entre las propuestas que le llegaron desde la red social hay según contó desde invitaciones a cenas románticas al “vamos a comer un choripán a la Costanera” o “te invito a tomar mate al costado de la ruta”.

Ella no matcheo (se llama así cuando ambas partes se dan “Me gusta”), aunque hay algunos perfiles que interesaron: “Diego me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. Por ahora la app está dormida y esperando que la active de nuevo, no la desinstalé”.

En julio de este año la actriz había denunciado a su ex pareja y padre de sus hijas Alegra y Serena, Federico Palazzo, por “violencia económica”. Según informaron en Los ángeles de la mañana, el reclamo ascendía a 90 mil pesos y la actriz detalla en la demanda una liquidación de gastos fijos por la manutención de sus dos hijas, en rubros como gas, luz, teléfono, cable, alquiler, expensas por una suma de 137.900 pesos. En la demanda, ella afirmaba: “Desde la separación nuestras hijas viven conmigo, soy quien tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales: me encargo de alimentarlas, vestirlas, llevarlas a sus controles médicos y todo lo que conlleva su cuidado personal”.

