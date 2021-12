Jorge Corona anuncia el final de su carrera con un show: “La risa es lo único que nos saca de esta situación de miedo”

Jorge Corona anuncia el final de su carrera con un gran show: “La risa es lo único que nos saca de situación de miedo”

Jorge Corona a los 78 años planea su despedida de los escenarios. Cuesta creer que uno de los últimos capocómicos de la época dorada del humor argentino ya le ponga fecha final a su carrera artística iniciada hace 50 años en un café-concert de Buenos Aires ubicado en un sótano -hoy allí funciona una tienda- donde el artista hizo sus primeros pasos. El espectáculo de aquel entonces reunía a Gabriel Reynal, Paco de Arriba y José Ángel Trelles.

“Vamos a estar en el teatro Victoria. Debutamos el 28 de diciembre junto al Mago Sin Dientes”, contó Jorge en diálogo con Teleshow. “El show durará alrededor de una hora y media, y estaremos los dos en el escenario los días domingos, lunes y martes a las 21.30 horas”, agregó sobre la obra que tendrá como nombre Corona tiene magia y que será producida por Jorge Parodi y Pablo Azcurrain. El precio de las entradas será accesible (rondará los mil pesos). “Nos vamos a repartir la recaudación entre los dos”, bromeó ya que no habrá bailarinas y tampoco un musical sobre las tablas.

Luego de los meses de verano, Corona hará una gira por el interior del país a lo largo del 2022 con este show que estará marcada por un “renovado repertorio de chistes”, según anunció a este medio el propio humorista, que viajará a Mar del Plata después de celebrar Navidad, el próximo 24 de diciembre, junto a Mónica su compañera inseparable desde hace más de 25 años. “Ella se queda en Buenos Aires, pero irá algún fin de semana a verme”, reveló.

Jorge Corona y El Mago Sin Dientes junto a los productores del espectáculo "Corona tiene magia"

Consultado sobre cómo se siente en esta etapa de su vida, el artista manifestó: “Estoy muy bien y quiero que la gente se ría. La risa es lo único que no salva de esta situación de miedo y de depresión”. Corona se mostró preocupado por las variantes que en los últimos días se conocieron del coronavirus, aunque reveló que quiere completar la temporada que estará colmada de público. “Tengo las dos dosis y ya tengo el turno para la tercera”, señaló.

“En mis espectáculos se van a divertir, la van a pasar bien. Quiero estar en vigencia y no quiero cansarme por ese motivo solo hacemos tres días a la semana. Ya no quedan capócomicos. Los únicos que quedan de mi época son Tristán y Jorge Troianni...”, reconoció Corona a este medio. Tal como lo hizo en otra entrevista con Teleshow, Jorge reparó en el humor machista, en una sociedad que está en permanente cambio y en la cual el femenino es protagonista en la lucha por la igualdad. “Mis chistes son sin maldad y nadie me puede decir nada. No tuve que modificarlos y tampoco tuve que eliminar ningún cuento. Hay ciertos temas con lo que no me meto”, aseguró.

Cuesta creer que sea su última temporada. Jorge Corona comenzó su carrera al lado de José Marrone, un distinguido actor y humorista que marcaría a fuego su caminar por las tablas. Brilló con su humor en las más importantes plazas turísticas como Mar del Plata, Carlos Paz y Calle Corrientes, llegando incluso a conquistar el público de Uruguay, Paraguay y hasta Australia.

“En mis espectáculos se van a divertir, la van a pasar bien. Quiero estar en vigencia y no quiero cansarme por ese motivo solo hacemos tres días a la semana", dijo Corona a Teleshow

Fue el pionero y a lanzado decenas de casettes con cuentos y chistes que alegran, desde hace décadas, los hogares. Posee un estilo propio, una vestimenta que lo caracteriza y más de 50 años de trayectoria ganándose el corazón de los argentinos.

Jorge, es el hijo menor de cinco hermanos de un matrimonio de gallegos y nació en San Martín. Y sobre su infancia, detalla: “Mi papá era valenciano, tenía una quinta donde plantaba frutillas y flores. Tenía un puesto frente al cementerio de Flores. Mi mamá era ama de casa, correntina. La hermana de mi mamá era la madre de Guillermo Parodi, es el marido de Teresa Parodi. Soy primo de ella y tenemos buena relación. Mi familia era de clase media”.

