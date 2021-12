La fulminante respuesta de la China Suárez a una seguidora que cuestionó sus amistades

La actriz no dudó en apelar al sarcasmo y la ironía para enfrentar a una seguidora

El fin de semana posterior a hablar por primera vez en televisión del escándalo que la involucró con Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia La China Suárez disfrutó de una tarde con amigas para desconectarse de las repercusiones mediáticas. Aprovechando el primaveral sábado en la ciudad, y con las amenazas de lluvia descartadas, la actriz se reunió en un picnic al aire libre para distenderse y recargar energías junto a sus afectos. Sin embargo, cada vez que comparte una publicación llegan algunos comentarios negativos y esta no fue la excepción. Sin filtro, la ex Casi Ángeles decidió recoger el guante cuando una seguidora cuestionó sus amistades.

En compañía de su hijo Amancio se mostró distendida junto a su grupo íntimo y compartió algunos momentos con sus seguidores de Instagram. Allí se la ve bailando con el pequeño de un 1 año y medio, acompañada de cinco amigas en una selfie. En el epígrafe del posteo aclaró que faltaban algunas de sus allegadas, y una de ellas le respondió: “Prefiero mantenerme al margen, saludos”, en tono de humorada. Irónica y sin rodeos, la actriz le respondió con un insulto: “Jajaja imbécil”.

Mientras algunos usuarios celebraron el encuentro, hubo una seguidora que se burló de su publicación y aseguró: “Buscando amigas para la foto”, junto a un emoji de risa. La China no dejó pasar ese mensaje y recurrió al sarcasmo para contestarle: “Les pagué”. Su respuesta cosechó más de 200 “me gusta” en pocos minutos y muchos de sus admiradores se sumaron para defenderla de las críticas, aunque tampoco faltaron los haters que trajeron a colación los rumores en torno al Wandagate.

La China Suárez no dejó pasar un filoso comentario de una seguidora y le respondió con una ironía

Cabe recordar que durante su única entrevista con Alejandro Fantino, la actriz se refirió a la reacción de su círculo más íntimo ante todas las versiones que circularon en torno a su affaire con Icardi: “Para mí, la gente que me quiere, no le importa, mis amigos no me preguntan qué pasó”. El periodista le retrucó rápidamente su declaración con una pregunta al hueso: “¿Hubo gente que defraudó?”. Firme en su postura, Suárez aseguró: “Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así, que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa, o que te lo puedas esperar más de uno que de otro”.

“Tengo a mi mejor amiga Agus desde que tenemos dos años, tengo la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos”, sentenció. Y agregó: “Creo que pasa algo con que la gente un poco se asusta porque tiene pánico de que hablen mal de ellos y yo no tengo ese miedo y menos con un amigo; reconozco que soy muy pasional y a mi no me importa nada y a mis amigos los banco donde sea y cómo sea”.

El pequeño Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, también estuvo presente en el picnic de amigas de su madre, La China Suárez

“¿Tuviste gente cercana a vos que no te esperabas alguna declaración pública que hicieron?”, quiso saber Fantino sin dejar pasar la oportunidad de hacer una mención indirecta a las versiones de pelea con Paula Chaves y Mery del Cerro. Luego de asentir con la cabeza, La China concluyó: “No sé si público, a mí me importa más la vida real, muchísimo más, y no era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto pero mis amigos siguen intactos y mi familia también”.

