Luis Majul decidió aceptar un nuevo desafío laboral de cara al 2022

Luis Majul comienza una nueva etapa laboral

Como es habitual a esta altura del año, cada uno de los canales de televisión y de las emisoras de radio comienzan a definir lo que será su programación de cara a la próxima temporada. Y es entonces cuando el público se sorprende con inesperados pases de figuras, que deciden encarar diferentes proyectos. Tal es el caso de Luis Majul, quien ya confirmó que el 2022 lo encontrará comenzando una nueva etapa en el plano laboral.

“Con mucha alegría quiero anunciar que acepté la conducción de la primera mañana de La Nación +, en 2022. No solo lo estoy haciendo por la halagadora insistencia de Juan Cruz Ávila, responsable de la señal, y el apoyo de Fernán Saguier, director de La Nación. También porque me siento parte de un gran equipo que viene haciendo historia”, dijo el conductor que hasta ahora venía ocupando esa franja horaria en Radio Rivadavia con Esta mañana.

Majul dejó en claro que le costó mucho dar este paso. “No fue una decisión fácil. Sí un desafío mayúsculo. De esos que te hacen cosquillas en la panza”, aseguró. Y dio detalles del motivo por el cual tomó la determinación de aceptar la propuesta que llegó a sus manos. “Seguiré conduciendo un + Voces renovado, en el prime time de la noche. También estrenaremos una nueva temporada de La Cornisa, como lo venimos haciendo, todos los domingos, desde hace más de veintidós años”, dijo entusiasmado.

Y agregó: ”Desde que me invitaron a sumarme a La Nación +, en abril de 2020, hasta ahora, la señal multiplicó su audiencia de manera exponencial, gracias al compromiso y profesionalismo de mis colegas. Ese año, con Mirá, cuadruplicamos los niveles de audiencia de la franja horaria. Un año después, con + Voces, incrementamos el rating puro, un 100 por ciento. Algo parecido sucede con La Cornisa. En 2020, se instaló con fuerza, liderando la franja horaria. Y, en lo que va de 2021, aumentó más de un 30 por ciento su nivel de audiencia”.

Luis Majul dejará la primera mañana de Radio Rivadavia

No obstante, Majul confirmó que seguirá formando parte del staff de periodistas de AM 630, emisora con la cual se siente muy satisfecho. “No sería justo si no mencionara el enorme agradecimiento que siento hacia las autoridades de Radio Rivadavia. Ellos aceptaron, a regañadientes, mi salida de la primera mañana, que entregaremos con el doble de audiencia con la que la recibimos. También me pidieron que siguiera siendo parte del potente equipo de la emisora, de lunes a viernes, en el prime time. Asumiré el compromiso con la misma pasión con que hacemos las cosas los que amamos la radio”, remarcó.

Finalmente, y como si su agenda laboral para el año que se avecina no estuviera lo suficientemente cargada, el periodista adelantó que en breve estará anunciando grandes cambios para la nueva FM 107.9 Radio Berlín. “Viene creciendo con prisa y sin pausa, desde que la pusimos en el aire, con el actual formato, en abril de 2021″, dijo. Cabe recordar que Majul relanzó esta emisora que ofrece música de los años 90 y 2.000, pone en valor grandes bandas de la época y le escapa a la coyuntura con gran expectativa. “Transpiro música, aunque haga 20 años que hablo de política y eso sea recontra tóxico”, había asegurado entonces en diálogo con Teleshow, dando a entender que tomaba la dirección de esta frecuencia más como un placer que como un trabajo.

