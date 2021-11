Gianinna furiosa contra Nickie Nicole y Duki por las criticas a Diego Maradona

Gianinna Maradona expresó su furia contra Nicki Nicole y Duki por criticar a su padre

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.

Nicki Nicole se convirtió en tendencia el último fin de semana por sus declaraciones en un medio español sobre Diego Maradona luego de que le consultaron cómo había vivido su muerte. Sus palabras generaron controversia en las redes sociales, en particular de los fanáticos del Diez. Y su colega, Duki salió a respaldarla: compartió un mensaje de apoyo en su Twitter. Y al rato, dicha cuenta ya no estaba más activa.

En tanto, además de los usuarios en las redes sociales, quien también salió a criticar a los cantantes fue Gianinna Maradona, hija de Diego y Claudia Villafañe. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Y si bien no fue de manera directa, ya que no escribió ningún mensaje sobre los artistas, le dio “me gusta” a mensajes que hacían referencia a ellos.

“Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”, escribió un usuario junto a un video vintage del recordado exfutbolista cantando el tema “Querida amiga”, del dúo Pimpinela. La expareja de Sergio el Kun Agüero también le dio like a un mensaje en que hace referencia a la férrea defensa que realizan aquellos maradonianos, y a la que -claro- se suman sus hijos: “Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así, muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra, Diego Armando Maradona”.

Los likes que dio Gianinna Maradona luego de las críticas de Nicki Nicole y Duki a su padre

También compartió una reflexión en su Instagram: “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas convivencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.

Por otro lado, la actual pareja de Daniel Osvaldo se mostró conmovida luego de haber tenido una charla profunda con su hijo Benjamín, de casi 13 años -fruto de su relación anterior con Agüero-. Es que Gianinna decidió viajar para no estar en Buenos Aires el 25 de noviembre, día en que se cumple el primer aniversario de la muerte de su padre.

“Decidir irme de viaje sin Ben me genera una culpa que no puedo manejar. Ya estoy llorando”, escribió en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. “Hablar con él, que me escuche abriendo esos ojos tan redondos y hermosos. Darle a elegir, que él decida y me de su opinión. Poner en una balanza, intercambiar opiniones”, continuó la diseñadora que antes de destacar “el gran privilegio” de poder elegir, se dirigió a su hijo: “Qué es importante es tu sinceridad”.

En tanto, reprodujo el diálogo que tuvo con Benjamín en el que le planteó su angustia por no poder acompañarlo en una situación que, para ella , es muy importante y hubiera querido estar presente. “Es que me voy a perder ese momento, que es re importante, único y que ni voy a poder sacarme de la cabeza que no te llevé yo”, lamentó Gianinna.

El mensaje que escribió Gianinna Maradona sobre la charla que tuvo con su hijo Benjamín

“Y tu cara mirándome tipo ‘Ah, no. Sos ridícula nivel mi vieja. Por Dios, qué intensa’. Sigo aprendiendo de vos cada día. Te amo, pequeño gigante de mi cuore (corazón)”, agregó sobre la conversación que mantuvieron.

Finalmente, y tal como lo contó en sus redes sociales, Gianinna viajará y su hijo se quedará en Buenos Aires porque ya tenía otros compromisos. “Y a las ex mamis del jardín que hoy son parte de nuestra familia, las amo. Gracias por tanto. Qué importante es tenernos”, agradeció Maradona a quienes la acompañan en todo momento.

Dalma Maradona, por su parte, no se expresó en las redes sociales al respecto, pero la semana pasada le comunicó a sus seguidores que no estará en la radio por un mes. Sin embargo, si bien la fecha coincide con el aniversario de la muerte de Diego, su ausencia se debe a que tiene que cumplir con compromisos laborales: estará filmando durante 10 horas diarias para un nuevo proyecto.

