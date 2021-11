Maluma con Teleshow: su nombre en acento húngaro, el 2020 en pandemia y sus ganas de cantar en Argentina

Maluma fue elegido como el Mejor Artista Latino

“Este premio se lo dedico a Colombia, Colombia ya no es más Pablo Escobar, Colombia es Maluma”, dijo Juan Luis Londoño Arias al recibir su estatuilla a Mejor Artista Latino en los MTV Europe Music Awards que se realizaron en Budapest, Hungría. El cantante busca más que ser solo música y se abre paso en del otro lado del continente, demostrando que su país es mucho más de lo que se conoce a través de las series y películas. En diálogo con Teleshow, el intérprete de temas como “Felices los 4″ o “El perdedor”, habló de su paso por el viejo continente, cómo vivió la cuarentena y la posibilidad de cantar en Argentina.

“Me siento bien y feliz de estar acá”, dijo desde el Papp László Budapest Sportaréna a 15v minutos del Danubio donde se realizó a fiesta que reconoce a lo mejor de la música y siguió: “Estar en Europa es muy bonito, estamos preparando una gira para el próximo año por toda Europa, acaba de terminar la gira por Estados Unidos y gracias a Dios fue un éxito”.

En la alfombra roja de la ceremonia, el público lo espera ansioso y al verlo llegar con su particular look, gritan su nombre con acento húngaro. Minutos más tarde sube al escenario a cantar y bailar su nuevo tema en colaboración con Rayvanny y el estadio completo se para y se mueve al ritmo de la música y eso lo satisface. “Me siento feliz y enamorado de la cultura Europea por recibirme de esa manera”, dijo al ser consultado sobre qué pasa por su cabeza al sentir el cariño de la gente a 9.800 kilómetros de su hogar.

El look de Maluma en la alfombra roja de los MTV EMA

“Se siente bonito porque Maluma no solo representa un género musical, es un movimiento general y entender que la gente me quiere a nivel mundial es algo especial y vengo trabajando por eso, son diez años de carrera y me siento agradecido por eso”, dijo quien lleva la bandera roja, amarilla y azul por todo el planeta.

El año pasado debido a expansión del coronavirus, todo se paralizó y él como millones de personas debió guardar cuarentena, pero de lo malo logró sacar algo bueno. “Fue difícil, todos lo saben pero fue un año de crecimiento para mí, fue bonito porque tuve tiempo de compartir con mi familia y de hacer mucha música”, dijo.

Maluma presentó su nueva canción "Mama Tetema"

Entre los temas que ideó durante el parate está “Mama Tetema”, que cuenta con la colaboración del artista de Tanzania Rayvanny . La melodía que estrenó el viernes ya es un éxito y el dúo la cantó en vivo por primera vez en los MTV EMA: “En el 2020 nació ésta canción y la mejor energía para todo, siempre”.

Maluma tocó en el Luna Park en el 2017 y en el Hipódromo de Palermo en el 2019, entre otras fechas y ahora que volvieron los recitales a Buenos Aires con los protocolos pertinentes, el público lo espera ansioso. Al ser consultado sobre si tiene previsto brindar un show en la Argentina, rápido de reflejos “pasó la pelota” como dicen en la jerga futbolista: “¡Sí me invitan voy a estar!”.

Con más de 59 millones de seguidores en Instagram, el músico de 27 traspasó las fronteras de América y es una figura en Europa donde a pesar de hablar otro idioma y hacer una música completamente diferente a la lugareña, la gente lo aclama.

