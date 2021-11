Más guiños entre la China Suárez y su nuevo amor español: el romántico intercambio en las redes

La China Suárez y el español Armando Mena Navareño estarían iniciando un romance

Desde que estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por un supuesto affaire entre el futbolista y Eugenia La China Suárez, los movimientos en las redes sociales de la actriz no dejan de ser observados minuciosamente por sus seguidores.

En ese sentido, la semana pasada se supo que la ex Casi Ángeles tendría un nuevo romance con el empresario español Armando Mena Navareño, dueño de una compañía de motos, a quien habría conocido durante su estadía en Madrid. La información la trajo Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, quien comentó las llamativas coincidencias entre los protagonistas y, sobre todo, su intercambio en las redes.

Por caso, en las últimas horas se vislumbró otro guiño entre ellos, ya que Suárez hizo un pícaro comentario en la última selfie que el español compartió en su cuenta de Instagram. “Aish”, le escribió la ex de Benjamín Vicuña junto al emoji de fueguito, destacando la belleza del hombre. Sin dudarlo, él le respondió con el que aparenta ser el apodo por el que la llama en la intimidad: “¡Chuli!”, le comentó. Para cerrar el romántico intercambio, la China le dedicó el emoji de corazón.

La foto que publicó Armando y el intercambio virtual entre la actriz y el empresario español

El martes pasado, en Los Ángeles de la Mañana mostraron la primera foto de Eugenia junto a Armando, en la que se los veía muy acaramelados. En esa oportunidad, la periodista Maite Peñoñori aseguró: “Hace rato que se viene hablando de este rumor, pero claro, cuando pasó todo lo de Wanda y lo de Icardi quedó sepultado por la montaña de cosas que se dijeron, pero parece que esto siguió con el tiempo”.

En relación al conflicto que protagonizó la actriz con Wanda, este lunes Paula Varela contó en Intrusos que la propia ex de Maxi López llamó por teléfono a Suárez y ésta le confirmó que hubo un encuentro con el futbolista del PSG en París. “Es cierto, estuve con tu marido”, fueron las palabras que escuchó la empresaria cuando se comunicó con la actriz. Sin embargo, le habría negado que haya pasado algo íntimo entre ellos. “Quedate tranquila, porque no llegamos a consumar porque a Mauro no pudo…”, completó como información la panelista del ciclo de espectáculos.

Por su parte, Yanina Latorre contó que chateó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero y la actriz. “Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro solo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, reveló la esposa de Diego Latorre. “Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto, pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre”, sentenció la panelista.

Mientras tanto, la ex protagonista de ATAV sigue optando por el silencio y desde hace semanas sólo utiliza sus redes para compartir postales de su trabajo en España o mostrar momentos con sus hijos. De hecho, este domingo enterneció a todos al publicar un video en el que Amancio, su hijo menor fruto de su relación con Vicuña, pronuncia por primera vez la palabra “mamá”.

