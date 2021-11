Más detalles del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi: el cómplice del futbolista que durmió en un auto

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

Continúan apareciendo detalles del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, a casi un mes de que saliera a la luz el escándalo y luego de que, aparentemente, el futbolista y Wanda Nara volvieran a reconciliarse.

Según contó Yanina Latorre, fue el mismo futbolista quien habría reservado la habitación del hotel en París en el que se produjo el encuentro con la ex Casi Ángeles. “No sé si lo pagó él el cuarto porque capaz se la dan gratis y después del partido fue”.

Al partido lo habrían acompañado según la angelita un polista o petisero amigo y Jakob von Plessen, cuñado de Mauro y esposo de Zaira Nara. Luego del encuentro deportivo fueron al hotel donde el delantero vio a la actriz. “El tema es que la casa de Wanda en París tiene cámaras, entonces si vuelve Jakob solo Wanda se da cuenta”, explicó Yanina sobre por qué aquella noche ninguno de los dos concuñados regresó a dormir.

¿Dónde estuvo Jakob mientras Mauro visitaba a la China en un hotel? Según dijeron, él no quiso ir a la casa de Wanda para que si esta veía las cámaras no sospechara de que su marido no estaba, por lo que para apoyar al futbolista, se quedó durmiendo en el auto.

Según la panelista ellos estaba solos en el hogar ya que ese fin de semana las hermanas Nara habían ido a Milán a disfrutar de la semana de la moda y se habían ido con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca, Isabella, Malaika y Viggo.

Zaira y su pareja

Hace unos días Latorre había asegurado que a Wanda le estaba llegando mails con información de dicho encuentro, de parte de amigos de la actriz. Esta persona también la llamó, y le reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven y que se vieron en un hotel de la ciudad de las luces, con la excusa de que ella le había pedido a él la camiseta rosa del PSG.

Esto habría ocasionado rispideces en la relación entre Zaira y su marido. En diálogo con Paparazzi, allegados a la pareja dijeron que “no se van a separar pero el fin de semana la pasaron feo”. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”, detallaron.

En los últimos días, Ana Rosenfeld, amiga y abogada de la mayor de las Nara habló de la ruptura. “Hay casos particulares en los que siguieron juntos porque se dieron cuenta de lo que perdían, no desde lo económico, sino desde lo emocional”, dijo en un comienzo la letrada y agregó: “Algo muy difícil de redimir es la confianza, porque si alguna vez hubo un deliz es muy difícil volver a confiar en el prójimo, cualquier mujer se siente traicionada y empieza a pensar qué fue lo que hizo y también lo que no hizo”.

Respecto al caso puntual de su amiga y del delantero, dijo en diálogo con PH: “Me sorprendió, veía una pareja muy bien formada, donde había mucho cariño, mucho respeto, eran realmente compinches y compañeros, se repartían muy bien las tareas, y nunca me imaginé que Icardi pudiera cometer una travesura, porque en definitiva es como que ya está ventilada la travesura”.

Cuando el conductor le consultó si habían corroborado que se trató solo de un “coqueteo virtual” o si el affaire había pasado al nivel de un encuentro presencial entre Icardi y Suárez, la abogada mantuvo la cautela: “Se hablaba de una infidelidad virtual, y se convirtió en debate a nivel internacional lo que puede sentir una mujer y el dolor que puede causar enterarse de algo así, pero la verdad es que yo no tengo la certeza de si pasó de la virtualidad o no”.

