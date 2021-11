Cuál fue el regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi

Día a día se conocen más detalles del Wandagate. En un nuevo capítulo de esta sorprendente historia trascendió que la China Suárez y Mauro Icardi no solo conversaron por teléfono, sino también tuvieron un encuentro. Wanda Nara recibió un mail anónimo con detalles de la reunión entre el futbolista y la ex Casi Ángeles que se llevó a cabo el 25 de septiembre en París (Francia), a donde ella viajó desde Madrid (España), ya que por ese entonces estaba filmando una película.

“Ella fue sola a París y el pasaje se lo sacó ella a nombre de un amigo. Él estaba concentrado en la cancha”, contó Yanina Latorre en el ciclo Los ángeles de la mañana sobre el encuentro entre la actriz y el deportista. “Cuando terminó el partido ella ya estaba en París, en el hotel”, agregó la panelista de El Trece respecto al exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau donde se hospedó.

La ex de Benjamín Vicuña le pidió un regalo especial a Icardi. Según Yanina, ella quiso que le consiguiera una camiseta rosa del Paris Saint Germain. Su compañera Pía Shaw le consultó si finalmente el jugador le había dado este obsequio. Fiel a su estilo, la esposa de Diego Latorre le contestó: “Para mí se la llevó, y se fue a la cama con ella, pero él va a decir que no”.

Mauro Icardi con la camiseta rosa que le habría dado a la China Suárez (Reuters)

La panelista también dio a conocer una teoría respecto a los trascendidos sobre el affaire entre Suárez e Icardi: “Para mí todo esto lo filtra el entorno de la China, porque en los emails que recibe Wanda está todo detallado, lo de la camiseta del PSG”. Además señaló que la hermana de Zaira Nara también recibió una llamada telefónica anónima con detalles de lo ocurrido entre su marido y la actriz.

Luego de recibir esa contundente información, Wanda decidió poner un punto final en su matrimonio y viajó a Milán (Italia) por trabajo. Es que hasta ese momento, el jugador del PSG le había asegurado a su esposa que solo habían sido mensajes y llamadas, que no se habían visto jamás. Incluso en una carta, él le escribió: “Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono donde ves pelotudeces y mandás data a la prensa”.

Ahora ella se está quedando en el departamento en el el que vivían antes de que su esposo fuera transferido al club francés. En tanto, sus hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto- están de vacaciones con Maxi López; mientras que Francesca e Isabella se quedaron en París junto a Icardi. “Estoy bien, sola, trabajando. Y no quiero saber nada más de nada”, le había contado a Yanina Latorre sobre su decisión de separarse del jugador.

Wanda está en Milán por trabajo y está acompañada por amigas y amigos que la contienen

En la ciudad italiana, la empresaria realizó una sesión fotográfica para su marca de cosméticos. Allí, la estuvo acompañada por algunas modelos y amigas, y también por su estilista y amigo Kenny Palacios. Más allá de que transita el duelo, Nara decidió disfrutar de una salida con sus amigos y amigas. En las redes sociales, se mostró en un bar brindando y degustando ostras, langostinos y otros manjares de mar.





