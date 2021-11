Evangelina Anderson regresó a Alemania: su respuesta cuando le preguntaron por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Evangelina Anderson antes de partir rumbo a Alemania (Ramiro Souto)

Fueron apenas unos días, por sorpresa y después de tres años. Y así como llegó, se fue. Esta tarde, Evangelina Anderson partió rumbo a Alemania, donde vive hace años junto a su marido, el ex futbolista Martín Demichelis, y sus hijos Bastian, Lola y Emma. Acompañada por sus padres Silvia y Carlos, la modelo finalizó su visita relámpago y prometió que para su regreso no van a pasar otros tres años.

Vestida con un outfit súper sencillo, con remera con la lengua de los Rolling Stones y pantalón de cuero, la modelo se sacó algunas fotos con empleados y curiosos que detectaron su presencia en el Aeropuerto de Ezeiza. Según pudo saber Teleshow, la modelo se encuentra muy feliz con su vida en Alemania y con el reencuentro con su familia durante el cumpleaños de su padre. Además, anticipó que volverá muy pronto, en diciembre, esta vez con el equipo completo, para pasar las fiestas en familia. Así, Evangelina partió rumbo a Munich, donde Martín Demichelis, con quien está en pareja hace casi quince años, se desempeña como director técnico del segundo equipo del Bayern Munich, uno de los clubes más importantes del mundo.

La despedida con su madre Silvina y la simpática mascota

De lo que no quiso hablar la modelo, y en rigor de verdad no había tantas expectativas en que lo hiciera, fue de la flamante separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Es sabido que entre las dos no hay trato y que están enemistadas desde que ambas daban sus primeros pasos en el medio. Las dos mujeres fueron apaciguando las peleas con el correr del tiempo y ninguna de las dos habló de la otra. Sin embargo, sus fanáticos se encargaron de alimentar dicha rivalidad en las redes sociales comparando sus estilos de vida.

En cambio, Evangelina sí mantiene contacto con algunas esposas de futbolistas, entre ellas, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi a quien conoce de los años en que su marido jugó en la Selección con el crack rosarino. Durante ese tiempo, compartieron concentraciones, eventos sociales, mundiales y demás. Incluso, Evangelina y Martín estuvieron entre los 260 invitados que asistieron al casamiento de Antonela y Lionel, en Rosario, allá por junio de 2017.

Evangelina junto a su padre Carlos, la excusa para volver al país luego de tanto tiempo

Días atrás, Evangelina había relatado el minuto a minuto de su visita a la Argentina en modo enigmático. “Por primera vez viajo sola sin mis hijos. Se quedan con Demi porque tienen cole”, explicó junto a una foto en la que se la ve despidiéndose de sus pequeños. Y siguió con las pistas: “Por fin liberaron la entrada en un país que extraño mucho”, con lo cual sus seguidores pudieron darse cuenta de que Eva venía para la Argentina. ¿El motivo? “Y hoy 28 de octubre es el cumple de mi papá”, dijo.

Un rato más tarde, subió otro video corto con un amanecer creciente: “Buenos días... ¡ya casi llegandoooo!”, escribió Anderson con ansiedad. “Estoy muy emocionada, nadie de mi familia sabía que estoy acá”, dijo después, pero para que no la acusen de arruinar su propia sorpresa, aclaró: “Estas historias las estoy subiendo porque ya estoy con ellos”.

Cada vez más cerca, Eva continuó mostrando a través de su ventana los aires de la capital argentina, musicalizando la escena con la canción “Buenos Aires”, de Fito Páez y Joaquín Sabina. “¡Siiii, explota mi corazón”, manifestó con alegría en el momento en que el avión tocó la pista y comenzó a carretear hasta estacionar en su lugar.

Empleados y curiosos se fotografiaron con la modelo (Ramiro Souto / Teleshow)

