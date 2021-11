Cómo es el lujoso penthouse que Yanina Screpante debió devolverle al Pocho Lavezzi

Yanina Screpante y Ezequiel Lavezzi (AFP)

Yanina Screpante y Ezequiel Pocho Lavezzi se separaron a mediados de 2018 luego de haber estado ocho años en pareja. Tras la ruptura, la modelo inició una batalla judicial con una serie de reclamos económicos por el tiempo que fue su concubina y lo acompañó a diferentes países en su carrera deportiva. En ese contexto la decoradora quiso quedarse con un lujoso departamento de 300 metros cuadrados ubicado en Vicente López, donde siguió viviendo a pesar de estar distanciado del jugador.

El penthouse tiene ambientes grandes, con los techos altos y unos ventanales que lo hacen muy luminoso. Además posee una terraza con pileta y vista al río, a la que se accede por el segundo piso. Yanina se encargó de decorar con un estilo único la propiedad, que fue comprada por el jugador hace una década. Mientras estuvo allí solía subir en las redes sociales imágenes del departamento en el que convivía con sus perros y su nueva pareja.

Yanina Screpante vivía con sus perros y su nueva pareja en el penthouse (Foto: Instagram Yanina Screpante)

Este jueves, Screpante pactó entregar las llaves de la propiedad a los abogados de Lavezzi, tras haber realizado un juicio de atribución de la vivienda en la Justicia. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre aseguró: “Pocho se enoja porque ella vivía ahí con su nueva pareja. Él nunca dejó de pagar los gastos del departamento. Como ella no se iba, le inician un juicio por desalojo que lo pierde. No se va tampoco, entonces hubo una audiencia y la jueza le dijo que si no dejaba el departamento la iba a tener que desalojar. Ella pidió un acuerdo de confidencialidad para que no se supiera que se iba”. Finalmente hace dos semanas la modelo contrató a una empresa de mudanzas para llevar todas sus pertenencias.

La pileta privada del departamento de Lavezzi

Luego de las declaraciones de la esposa de Diego Latorre, Marta Domenech y Santiago Perlo, los abogados de la modelo, dieron otra versión de lo ocurrido en Intrusos. “No se ordenó ningún desalojo, estábamos trabajando en una acción de atribución del hogar en la que por una cuestión procesal tuve que recurrir a la Corte Suprema de La Nación en función de un recurso extraordinario. Nosotros tuvimos una entrega pactada del inmueble, no hay un desalojo ordenado. Ella retiró algunas cosas que quedaron, hay muebles que fueron a la casa de los padres de Lavezzi. Nos sorprende que se haya roto el pacto de confidencialidad. Se dieron datos específicos de la entrega de las llaves que será mañana al mediodía”, afirmó la letrada.

Yanina Screpante se mudó del departamento, tras perder un juicio

Por último, Latorre aseguró que hay otro juicio en el que Yanina le pide 15 millones de dólares en compensación económica como concubina. Pero, el jugador no quiere pagarle esa cifra millonaria porque ya le ha dado propiedades y dinero durante los años que fueron pareja. “En compensación el Pocho le dejó tres millones de dólares, entre pago en escritura de donaciones de propiedades y cuotas percibidas en una cuenta de Suiza. Además le dio un departamento en Olivos con cochera, un auto, lotes en Cardales y ocho propiedades que construyó a nombre de la madre de Yanina para garantizarle ingresos, sin contar los objetos de lujo que le regaló”, finalizó la panelista.

Así es el lujoso penthouse que Yanina Screpante debió abandonar

Yanina Screpante en el departamento del Pocho Lavezzi

Yanina Screpante con sus mascotas

La vista del departamento Lavezzi (Foto: Instagram Yanina Screpante)

