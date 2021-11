Qué dijo Zaira Nara, ex amiga de la China Suárez, cuando le preguntaron sobre el escándalo con Wanda

China Suárez y Zaira Nara

Apenas comenzó el escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, las miradas apuntaron a Zaira ya que además de ser hermana de una de las involucradas, era muy amiga de la actriz señalada como la tercera en discordia.

Ambas amigas también de Paula Chaves y María del Cerro, una de las primeras cosas que se supo cuando se confirmó que la actriz mantenía chats con el jugador del PSG, fue que la conductora de Bake Off habría sido una de las personas que le soltaron la mano a Eugenia e incluso se habló de un tajante mensaje que le habría mandado a la ex Casi Ángeles en el que la califica de “sorete” por haberse mensajeado con el cuñado de su amiga.

Días más tarde, aunque no se refirió al tema, se supo que la mujer de Pedro Alfonso había tomado partido por las Nara, ya que compartió en sus redes sociales una foto de ella en la plaza con la ex conductora de Morfi.

Ya cada vez más alejada de quien había sido su amiga, Zaira habló con Ángel de Brito. “No quiero meterme, ahora todo sale de algún lado. Yo de ella (la China) no sé qué pensar”, dijo a través de un mensaje de WhastsApp.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves

Indirectamente Zaira se vio afectada por la crisis matrimonial de su hermana, no solo porque Eugenia era amiga suya, sino porque su pareja, Jakob Von Plessen fue señalado como presunto cómplice de Mauro Icardi. Según dijo Yanina Latorre, a Wanda le habría llegado información por parte de allegados a Suárez, que aseguraban que los supuestos amantes tuvieron un encuentro en París mientras las Nara estaban paseando en Milán por la semana de la moda.

Asi, Plessen se habría enterado del encuentro, ya que junto con Icardi debían cuidar a los hijos de las parejas, Malaika, Viggo, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. En diálogo con Paparazzi, allegados a Zaira y su pareja dijeron que “no se van a separar pero el fin de semana la pasaron feo”. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”, detallaron.

Eugenia la China Suárez es, ¿o era? amiga de Zaira Nara a quien conoció por trabajar en la misma agencia de modelos. Grupo que también integraban Paula Chaves y María del Cerro, quien conoce a la ex de Benjamín Vicuña desde adolescente, cuando ambas protagonizaban Casi Ángeles. Además de compartir muchas cosas en el plano laboral, las modelos se hicieron aún más cercanas cuando mas o menos por las mismas épocas todas se convirtieron en mamás y a sus charlas laborales le sumaron otros temas como mamaderas, pañales y jardín.

El año pasado las cuatro se convirtieron en mamás nuevamente, Zaira de Viggo, María de Cala, Paula de Filipa y unas semanas después Eugenia dio a luz a Amancio. Sin embargo, hace un tiempo que la actriz no estaba tan pegada a sus amigas, incluso ellas habrían armado un chat de WhatsApp para charlar cosas de sus bebés al que la ex ATAV no se quiso sumar.

A aquel grupo de amigas también perteneció Gimena Accardi, quien se fue alejando luego de sentirse desilisionada con Suárez quien no la acompañó a ella ni a su marido Nico Vázquez cuando murió su cuñado Santiago. “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, había dicho la actriz de Una semana nada más y dijo que aunque se habían vuelto a ver y estaba “todo bien” entre ella, el vínculo ya o era el mismo.

En ese momento, Chaves defendió públicamente a la China: “Ccuando falleció su papá no volvió de viaje. Es una persona que ante el dolor y ante la muerte le cuesta reaccionar como uno lo haría, cada uno reacciona de la forma que puede y que le sale. Cuando fallece su papá, estaba con Nicolás Cabré que era su pareja y no volvió... le avisaron que su papá murió y no vino”, dijo y destacó cómo era como amiga: “Conmigo estuvo en momentos muy duros, cuando yo perdí el embarazo que estuve muy mal, ella se ocupó de Olivia 100 por 100. Se la llevó sin ningún compromiso, sin que yo se lo pida, estuvo al lado mío y lo quiero decir porque es una recontra buena amiga, como lo es Gime también. Solo creo que a ella le cuesta estar ante esos momentos de dolor”.

SEGUIR LEYENDO: