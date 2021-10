La China Suárez, ¿el fin? de su amistad con Zaira Nara, Paula Chaves y María del Cerro y su relación con Wanda

China Suárez, Paula Chaves, María del Cerro, Zaira y Wanda Nara

Eugenia la China Suárez es, ¿o era? amiga de Zaira Nara a quien conoció por trabajar en la misma agencia de modelos. Grupo que también integraban Paula Chaves y María del Cerro, quien conoce a la ex de Benjamín Vicuña desde adolescente, cuando ambas protagonizaban Casi Ángeles. Además de compartir muchas cosas en el plano laboral, las modelos se hicieron aún más cercanas cuando mas o menos por las mismas épocas todas se convirtieron en mamás y a sus charlas laborales le sumaron otros temas como mamaderas, pañales y jardín.

Hoy aquel cuarteto ya no está unido y además de Zaira, que se abrió de la China para estar del lado de su hermana Wanda luego de que su amiga fuera señalada como la presunta tercera en discordia entre ella y Mauro Icardi, Paula Chaves y María del Cerro también le habrían soltado la mano e incluso, según contó Yanina Latorre, la mujer de Pedro Alfonso le habría mandado un mensaje a la ex de Vicuña diciéndole “sos un sorete”.

El año pasado las cuatro se convirtieron en mamás nuevamente, Zaira de Viggo, María de Cala, Paula de Filipa y unas semanas después Eugenia dio a luz a Amancio. Sin embargo, hace un tiempo que la actriz no estaba tan pegada a sus amigas, incluso ellas habrían armado un chat de WhatsApp para charlar cosas de sus bebés al que la ex ATAV no se quiso sumar.

Más allá de las cuestiones que tiene que ver con los chats y con cosas del día a día, entre trabajo, pandemia e hijos es difícil mantener la cotidianeidad que podían mantener antes, ya se había producido un primer quiebre entre Suárez y sus amigas, y fue luego de que Gimena Accardi, también íntima del grupo, y Nicolás Vázquez, se mostraran entre dolidos y enojados porque la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio no se había contactado con ellos cuando falleció Santiago en diciembre del 2016.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, había dicho la actriz de Una semana nada más y dijo que aunque se habían vuelto a ver y estaba “todo bien” entre ella, el vínculo ya o era el mismo.

En ese momento, a diferencia de lo que ocurrió ahora, Paula Chaves intentó ser neutral. “La realidad es que la China cuando falleció su papá no volvió de viaje. Es una persona que ante el dolor y ante la muerte le cuesta reaccionar como uno lo haría, cada uno reacciona de la forma que puede y que le sale. Cuando fallece su papá, estaba con Nicolás Cabré que era su pareja y no volvió... le avisaron que su papá murió y no vino”, dijo y destacó cómo era como amiga: “Conmigo estuvo en momentos muy duros, cuando yo perdí el embarazo que estuve muy mal, ella se ocupó de Olivia 100 por 100. Se la llevó sin ningún compromiso, sin que yo se lo pida, estuvo al lado mío y lo quiero decir porque es una recontra buena amiga, como lo es Gime también. Solo creo que a ella le cuesta estar ante esos momentos de dolor”.

Ese mismo año tampoco había sido fácil para Del Cerro que como figura del Bailando, tuvo varios cruces y encontronazos con Pampita, jurado del programa, por su amistad con Eugenia, quien acababa de confirmar su romance con Vicuña. “Sos talentosísima, ojalá llegue el día que puedas hablar con vos y se dejen de colgar de otras historias no lo necesitas, van varios ritmos hablando de lo mismo, espero que vengas a hablar de vos y no de este tema, podes ser María del Cerro, no la amiga de”, tuvo que aguantar la ex Casi Ágeles que Ardohain le dijera en una devolución.

Aunque podría decirse que el nexto entre Zaira y Eugenia eran más bien Paula y María, entre ellas siempre hubo buena onda, hasta ahora. Además de compartir viajes, campañas y reuniones con amigos en muchas de las cuales participaban los hijos de ambas, en más de una oportunidad se mostraban muy cariñosas entre sí en sus redes sociales. “Bienvenido bebito”, escribió por ejemplo la menor de las Nara apenas vio una foto de Amancio en redes. También suelen apoyarse en sus historias cada vez que alguna lanza alguna cápsula para una marca, agradeciéndose.

El año pasado, cuando cursando la última etapa de su embarazo la ex Casi Ángeles rompió el secretismo y confirmó que estaba esperando un hijo, no solo Zaira le comentó su posteo, sino que también lo hizo Wanda, que puso “qué mamacita”.

Aunque entre Wanda y Eugenia no existía una amistad como sí lo había con Zaira, según contó Yanina Latorre en alguna ocasión, la ex de Icardi ayudó a la actriz y recordó que cuando Suárez quería viajar a España porque estaba en pareja con David Bisba y Nicolás Cabré no la dejaba sacar del país a su hija Rufina, la mamá de Valentino, Constantino, Beneidicto, Francesca e Isabella la contactó a través de la ex conductora de Morfi con quien era en ese momento su abogada para que le diera una mano.

Ahora que los presuntos chats entre Icardi y Eugenia salieron a la luz, no solo Zaira le soltó la mano a quien había sido su amiga durante una década, sino que el resto de las chicas, especialmente Paula Chaves, también lo hizo y desde España, donde se encuentra trabajando, Suárez se refugia en sus hijos.

