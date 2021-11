La furia del último campeón de Bake Off por la visita de los invitados famosos: “Me odian”

La furia del último campeón de Bake Off tras las últimas galas con invitados: “Me odian”

En el marco de la última semana de competencia de Bake Off Argentina (Telefe), en la que se conocerá al mejor pastelero amateur de nuestro país, el certamen genera repercusiones en las redes sociales todas las noches. El martes tuvo lugar una nueva prueba técnica y los jurados probaron a ciegas las preparaciones de los participantes. Mientras ellos no estuvieron presentes en la carpa contaron con la ayuda de un rostro conocido: Georgina Barbarossa, quien fue subcampeona en la segunda entrega de MasterChef Celebrity en la que ganó Gastón Dalmau. Ambos estuvieron invitados en el reality de pastelería, y esto despertó un interrogante en Twitter que interpeló directamente a Damián Pier Basile, el ganador de la segunda temporada del ciclo.

Cabe recordar que el joven se consagró campeón de la edición de 2020 de Bake Off tras una polémica final por acusaciones de fraude en torno a Samanta Casais, la otra finalista. El jurado -integrado en ese entonces por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar- la descalificó por haber mentido en su declaración jurada al ingresar al reality, ya que no consideraron que fuese una pastelera amateur, requisito indispensable para participar, y se determinó que incluso se había desempeñado en distintos locales gastronómicos. Así fue como Damián alcanzó el trofeo y recibió también los 600.000 pesos del premio.

Teniendo en cuenta que fue el último ganador, algunos usuarios se preguntaron si estaría presente en alguno de los desafíos finales. “Todo bien con Georgina, pero mi hijo esta indignado porque no te invitaron: ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’”, le consultó una seguidora de la red social del pajarito. La respuesta de Basile fue contundente: “Porque me odian”, junto a un emoji de risa y otro de besos. En los comentarios a ese mensaje aclaró que tampoco estará en la última gala para entregar el trofeo.

Damián Pier Basile, el último ganador de Bake Off, sorprendió con fuertes mensajes mientras se emite la semana final del reality

Esta no es la primera vez que el pastelero opina al respecto: cuando Dalmau estuvo en el ciclo le habían hecho la misma pregunta, y su contestación fue en el mismo tono. “¿Cómo que no invitaron a Damián? Literal es el último ganador de Bake Off, no sé qué tiene que ver Gastón con todo esto”, le consultó una usuaria y arrobó su cuenta de Twitter. “Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve”, fue la respuesta sin filtro del joven.

Mientras se producía el intercambio de mensajes en la pantalla se vivía el último desafío técnico de la tercera temporada conducida por Paula Chaves. Primero los concursantes tuvieron que preparar un panqueque con forma de mariposa en veinte minutos y quien más se destacó por su habilidad para replicar la forma original fue Carlos, el maestro de primaria que llevaba con orgullo el delantal de pastelero estrella. Luego llegó la verdadera prueba cargada de complejidad: preparar una torta de chocolate frutal de tres pisos, rellena de cremas de maracuyá, pomelo, y arándanos. Como si todo esto fuese poco, también tuvieron que sumar lajas de chocolate blanco a modo de decoración.

Los pisos verticales de distintos colores sumaron más dificultad a la hora de aplicar sus conocimientos y luego intervino Barbarossa para guiarlos con algunos tips. En este sentido, uno de los participantes cometió un error que lo complicó y lo llevó directamente a la eliminación: Hernán “el arquitecto” se confundió al momento del armado y confundió el orden de las cremas. Tras no lograr un buen resultado final quedó afuera de la competencia. Cuando se conoció esta decisión el último ganador del reality volvió a alzar la voz en Twitter, disconforme con el veredicto del jurado que ahora integran Betular, Villar y Dolli Irigoyen: “¡Nooo! ¿Hernán? ¿Por quéeeeee?”.

