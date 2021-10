Eugenia Tobal regresa a la conducción: todo sobre su nuevo programa

Eugenia Tobal firmó contrato para conducir "Hogar dulce hogar", en las tardes de El Trece

Con la pronta llegada del verano, El Trece va renovando su grilla y apuesta a nuevos formatos para la tarde. En este sentido, La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, convocó a Eugenia Tobal para conducir Hogar dulce hogar, un programa que tendrá competencias donde los participantes deberán afrontar variados desafíos manuales.

La actriz firmó contrato el martes, en los Estudios Baires, ubicados en Don Torcuato y se prepara para encabezar el ciclo que en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos o compañeros de trabajo) en pruebas que irán variando periódicamente. Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes. Pero no lo harán solos: para esto, contarán con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades.

Como todo formato de reality, tendrá un jurado, que será integrado por Octavio Borro (ex Jugate Conmigo), especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex Utilísima), especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo (también ex Utilísima), especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y Luis Escobar (Youtuber), especialista en construcción y realización.

Días atrás, Eugenia había estado nuevamente en el foco de los medios por el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, del cual ella estaba ajena pero fue inevitable recordar su separación con Nicolás Cabré, que tuvo también a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia. Sin embargo, hasta el momento ella eligió el silencio, y disfruta de su presente sentimental junto a Francisco García Ibar, con quien tuvo a Ema, su primera y única hija.

“Yo tuve trombofilia y la descubrí por suerte en un momento donde estaba buscando ser mamá. Había perdido un embarazo tiempo atrás, pero igual los intentos fueron más lo que creyó la gente que los que yo hice, porque estuve mucho tiempo sola. Y bueno, con la trombofilia me di nueve meses todos los días una inyección”, había explicado en marzo cuando fue invitada a Los Mammones, por América.

El último 14 de diciembre, Eugenia y Francisco celebraron el primer cumpleaños de Ema (Instagram)

Y agregó, dejando un mensaje para las mujeres que están pasando por esa situación: “Algo importante para las que están buscando y las que desean ser mamá es que sucede cuando tiene que suceder. A veces acelerar los procesos no es lo que la vida está deparando para vos. La maternidad va a llegar cuando realmente tenga que llegar. A mí me llegó a los 44 años con la persona que elegí, con un hombre maravilloso que tengo al lado. Podría haber llegado de otra forma, yo lo esperaba a los 30 y pico, y la vida después te acomoda como ella quiere”.

En otro tramo de la charla, la ex 099 Central relató cómo fue su encuentro con el Papa Francisco y contó por qué se filtró en los medios. “Fue horrible lo que pasó. Me mandaron leer los labios. No estuvo nada premeditado, yo le dije que era muy feliz en la vida pero que lo único que me faltaba era ser mamá. Fue un momento muy privado y muy íntimo, y hablábamos al oído. Era una confesión muy privada y después me enteré por un periodista que me dijo ´si no das la nota, tenemos un material´. No voy a dar el nombre porque es un periodista muy conocido, pero lo hablé y me pidió disculpas”.





