La primera vez que la China Suárez salió con un hombre casado y la separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal

La China Suárez junto a Nicolás Cabré

De más está decir que ninguna mujer es responsable de la ruptura de un matrimonio que no sea el suyo. Y que el mote de “roba maridos” no es más que un resabio del machismo inculcado culturalmente durante años, que les hacía creer a los varones que eran menos viriles si teniendo la posibilidad de intimar con una dama la rechazaban. Como si la biología masculina no incluyera la posibilidad de decir que “no”. Y como si las culpables de sus infidelidades fueran siempre “las otras”. Sin embargo, apenas empezó a resonar el nombre de Eugenia La China Suárez como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, todos comenzaron a apuntar contra ella.

Que “es una buscona”, que “no tiene códigos”, que “traicionó a una amiga”, que “le gustan los comprometidos”... En menos de 24 horas, la ex protagonista de ATAV fue virtualmente lapidada en las redes sociales. Y, aunque es cierto que los chats que trascendieron entre el jugador de Paris Saint-Germain y ella no dejan lugar a dudas de su rol como detonante de la crisis entre Wanda y su esposo, la realidad es que lo que la mandó directamente al banquillo de los acusados antes de que aparecieran las pruebas fue ni más ni menos que su pasado.

Verónica Guerman / Teleshow.com

Es que, de inmediato, todos hicieron referencia al escándalo del motorhome de diciembre del año 2015, cuando Carolina Pampita Ardohain sorprendió a Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán, junto a la China en el vehículo utilizado a modo de camarín para el rodaje de El hijo rojo. Y, según sus propias palabras, se encontró con “lo peor que podría ver una mujer”. Por entonces, Suárez y el chileno negaron el romance y la actriz dijo que solo estaba “comiendo una palta” debajo de una “mantita amarilla de Nepal” cuando la modelo entró enfurecida. Pero la realidad es que, al poco tiempo, el romance se confirmó. Y derivó en una relación que dio como fruto dos hijos, Magnolia y Amancio, y que se terminó envuelta en rumores de infidelidades hace apenas dos meses.

Sin embargo, este hecho tan recordado tuvo un precedente que, de alguna manera, terminó estigmatizando a la China. Y este tuvo que ver con el comienzo de su noviazgo con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, que comenzó cuando él estaba legalmente casado con Eugenia Tobal. Porque es cierto que el galán, a esa altura, ya cargaba con un largo historial de relaciones superpuestas. Pero al igual que en el comienzo de su relación con Vicuña, otro acusado de ser reiteradamente infiel, los dedos señalaron a Suárez.

Benjamín Vicuña y La China en "El hilo rojo"

Cabré y Tobal se habían conocido haciendo la primera temporada de Los Únicos y, según dicen, el flechazo fue inmediato. A tal punto, que el 20 de mayo de 2011 y tras solo unos meses de noviazgo, ambos pasaron por el Registro Civil de Núñez y, a la semana, celebraron su unión con una fiesta para 160 invitados en un salón de Pilar. Reacio a hablar con los medios, Nicolás parecía estar más enojado por la presencia de las cámaras que feliz por su boda. Pero Eugenia se mostraba ilusionada con la idea de formar una familia.

Lo cierto es que Tobal no fue parte del elenco de la segunda temporada de tira en la que habían comenzado su vínculo. Y la China, que hasta entonces había tenido solo una participación recurrente en la ficción, entró como coprotagonista. Así las cosas, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a vincular a Suárez con Cabré. Pero con un agravante: a fines de septiembre, Eugenia había perdido un embarazo de dos meses y todavía no había podido recuperarse de ese duro trance. De manera que la supuesta infidelidad de su marido terminó por destruirla emocionalmente.

Nico Cabré y Eugenia Tobal el día de su boda

En enero de 2012, Tobal y Cabré se separaron. Y, después de negarlo en repetidas oportunidades, en abril de ese mismo año Suárez optó por blanquear su noviazgo con el galán. “Gusto bastante de él y él también de mí. Estamos enamorados”, dijo durante una entrevista que le dio a Jey Mammon, en su personaje de Estelita, en el teatro Chacarerean. Entonces aseguró que llevaban menos de cuatro meses juntos y que los dos estaban “solos” cuando empezaron la relación. Ella no hacía mucho que había terminado con Nacho Viale. Pero, en los papeles, Cabré, todavía seguía casado con Eugenia.

El idilio entre la China y Nicolás no duró demasiado. Y en noviembre del 2013, cuando la hija de ambos tenía apenas cuatro meses de vida, sobrevino la separación. Antes de comenzar su historia con Vicuña, la actriz mantuvo una relación de casi un año con el cantante español David Bisbal, que terminó de manera abrupta en medio de rumores de infidelidades, además de otras aventuras pasajeras. Y hoy se encuentra disfrutando de su soltería. O, al menos, eso presume.

A las ex del chileno y Cabré, en tanto, el amor les dio una nueva oportunidad. Pampita se casó afines del 2019 con Roberto García Moritán, con quien hace tres meses tuvo a la pequeña Ana. Y Eugenia encontró la contención que necesitaba en los brazos de Francisco García Ibar, con quien comenzó a salir en el año 2018 y con quien tuvo a su hija, Ema, que en diciembre estará celebrando sus primeros tres años de vida.

