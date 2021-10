La China Suárez se volcó a las redes tras la carta abierta de Wanda Nara

La China Suárez fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde que Wanda Nara compartió hace diez días el enigmático mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, y luego de que se supiera que este iba dirigido a Eugenia La China Suárez, el escándalo mediático entre la empresaria y Mauro Icardi parecía no tener fin. Si bien el futbolista hacía todo lo posible para que su esposa le perdonara la supuesta infidelidad virtual, ella parecía estar firme en su decisión de separarse.

Sin embargo, este lunes la mediática confirmó la reconciliación. “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”, fue parte del descargo que Wanda publicó en su cuenta de Instagram. Tras este posteo, el delantero del PSG decidió compartirlo en sus stories y agregarle el emoji de un corazón, dando por sellada la paz entre ellos.

La carta abierta que Wanda subió a sus redes

Poco después, y quizás sabiendo que todo el mundo estaría atento a sus redes sociales, la señalada como tercera en discordia decidió compartir tres historias en su perfil. La primera de ellas, una imagen en la que se la ve de espaldas caminando junto a Magnolia, la hija que tuvo junto a su ex Benjamín Vicuña, y las otras dos relacionadas al proyecto laboral que la llevó a España: Objetos, la película que está rodando junto a Álvaro Morte (conocido por interpretar al “Profesor” de La Casa de Papel) y Verónica Echegui.

La China Suárez junto a Magnolia, la hija que tuvo junto a Benjamín Vicuña

Justamente en una de esas stories, Eugenia compartió un link en el que se cuentan detalles del filme. Escrita por el guionista Natxo López (creador de la serie Perdida) y situada en el sórdido mundo del tráfico de personas, habla de individuos que cuidan a los objetos como a personas y de quienes tratan a las personas como si fueran objetos. Lo curioso es que el rodaje finalizó en Madrid y ahora comenzará en Jujuy, motivo por el cual la ex Casi Ángeles deberá regresar al país para cumplir con su compromiso laboral.

En la otra historia, se ve una foto del backstage de la película, en la que aparecen Suárez y parte del elenco, que también está integrado por Daniel Aráaoz, Andy Gorostiaga, Maitane San Nicolás y la participación especial de Zorion Eguileor.

China Suarez promociona "Objetos", la nueva película que está rodando

El miércoles pasado, la ex protagonista de ATAV había hecho un contundente descargo en sus redes sociales donde se refería por primera y única vez al escándalo mediático con Nara. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, señaló a modo de introducción.

Luego se adentró en las versiones que la involucraron directamente en la separación de Wanda y Mauro: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, adelantó. Y siguió: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

Enseguida, Suárez añadió una reflexión con perspectiva de género: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”. En el mismo sentido, pareció aludir al matrimonio Icardi-Nara al asegurar: “Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. Todos quedan bien parados”.

