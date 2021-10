Qué hizo Mauro Icardi tras la carta abierta de Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara, nuevamente juntos después del escándalo con la China Suárez

Luego de que Wanda Nara apuntara contra Eugenia La China Suárez como la tercera en discordia en su pareja con Mauro Icardi y después de varios días de idas y vueltas, finalmente este lunes la empresaria confirmó la reconciliación con el futbolista.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, comenzó expresando en una carta abierta que publicó en su cuenta de Instagram, donde hoy tiene casi diez millones de seguidores. Y prosiguió contando cómo se lo tomó su marido. “Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, explicó.

Pero el futbolista no se resignó y se propuso lograr el perdón de su mujer. Wanda contó que al día siguiente de ese trámite, Icardi le escribió una carta como nunca nadie le había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”. Y que ese carta escrita de puño y letra, la hizo cambiar de opinión: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Lo cierto es que tras este descargo, el delantero del PSG optó por compartir dicho posteo en sus stories y agregarle el emoji de un corazón. Y si bien él aún no le dejó un “me gusta” ni un comentario en la publicación de la mediática, parece que ya está todo dicho entre ellos y esta historia tendría un final feliz, al menos para ellos. Incluso, él cambió su foto de perfil -que tenía sus iniciales, MI-por una en la que se lo ve abrazado a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Quien también reaccionó a la carta de la ex de Maxi López fue su hermana Zaira, que también la replicó en sus historias, pero con una contundente frase: “El amor siempre triunfa...lo demás es puro cuento”. Además, también le dejó un comentario a Wanda: “Con vos a dónde sea”, le expresó.

Esta mañana, Ángel de Brito reveló que el diálogo entre la actriz -que por estos días está terminando el rodaje de una película en España y planea su regreso a la Argentina- e Icardi comenzó “hace varios meses” y que quien dio el puntapié inicial fue el delantero del club francés al reaccionar a una historia de Instagram de Suárez. Lo hizo con el emoji de una llama de fuego.

“Después, solo, sin que nadie le pregunte, (Icardi) empieza a contar que estaba en crisis con Wanda”, agregó el periodista y recordó que en su momento hubo rumores de separación en la pareja, pero ambos se encargaron de desmentirlo a través de sus redes sociales. Y, según la información a la que tuvo acceso el periodista, Icardi le habría dicho a la China: “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”.

