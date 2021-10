El escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara, ¿afianzó la relación entre Pampita y Benjamín Vicuña?

Pampita y Benjamín Vicuña no son pareja desde hace seis años, pero, papás de Blanca fallecida en el 2012, Bautista, Beltrán y Benicio, estarán unidos para siempre por sus hijos. Tras su ruptura la pareja pasó momentos difíciles, pero en los últimos tiempos su relación se fortaleció y parecen haber encontrado la armonía, incluso después del escándalo mediático protagonizado por Eugenia la China Suárez y Wanda Nara luego de que la empresaria encontrara chats de su marido Mauro Icardi con la actriz.

Ya desde la la semana pasada, apenas estalló el escándalo que tiene a su ex y madre de sus hijos Magnolia y Amancio, el actor chileno estuvo muy cerca de Pampita. Según dijeron en varios medios hablaron varias veces por teléfono e incluso compartieron el cumpleaños del menos de sus hijos en común, Benicio.

Pero, durante toda la semana el escándalo continuó sumando episodios y personajes a la novela que parece no tener fin. Según contó este fin de semana Rodrigo Lussich en su programa la jurado de La Academia y su marido Roberto García Moritán, consientes de que Vicuña no está pasando por un buen momento y que tiene varias guardias periodísticas en su casa, le habrían ofrecido refugiarse por unos días en su casa en el country Santa Bárbara.

Cumpleaños de Benicio, el hijo de Pampita y Vicuña

De esta manera, las diferencias entre ellos parecen haber quedado atrás y se muestran ya desde hace un tiempo largo unidos y en armonía, fundamentalmente por el bien de sus hijos. Es que incluso además de los cumpleaños les toca compartir diferentes eventos familiares a los que además de ellos han asistido Moritán, papá de Ana la beba de Pampita y la ex Casi Ángeles acompañando a Vicuña.

Hace unas semanas demás el también político se junto a jugar al fútbol con amigos y como en su equipo faltaba un jugador, tuvo la idea de invitar al chileno y ambos muy amistosos hasta compartieron en sus redes sociales fotos del moento.

Inevitablemente la semana pasada cuando estallo el escándalo que señalaba a la China como tercera en discordia, Ardohain fue consultada por lo ocurrido y una vez más, por respeto al padre de sus hijos, tuvo que poner su mejor sonrisa para esquivar el tema, que ocupó horas en la televisión. “No voy a hablar de eso”, dijo de manera educada, pero evidentemente incómoda ante las preguntas.

Días más tarde se supo que Wanda tendría audios de la China Suárez hablando mal de Carolina. Invitada a ShowMatch, Yanina Latorre hizo tal revelación al aire con Ardohain a pocos metros de ella. A la jurado en ese momento se la notó muy incómoda, apenas atinó a darse vuelta y mirar a la angelita y casi todo el tiempo estuvo mirando al frente a un punto fijo e inmutable.

Ese mismo día, nada fácil para ella, terminó con un regalo que la emocionó. Una mujer que fue con sus hijos a presenciar el programa le obsequió un cuadro pintado a mano por ella, con la cara de su hija Blanca. “Cuando vio el retrato abrió los ojos y vino conmigo, me agradeció. Super sencilla me abrazo me dio un beso, agradeció por tomarme el tiempo, me preguntó sobre mí, le dije que nunca estudié pintura, y me dijo de sacarnos una foto”, dijo Jésica Muñóz a Teleshow, autora del dibujo.

El emotivo regalo que recibió Pampita

Sobre por qué había decidido darle el regalo, explicó: “Yo la admiraba porque pasó por muchas cosas y siempre sigue adelante con una sonrisa. Empecé a buscar la historia de la nena, porque fue hace mucho y no lo tenía fresco. Fue muy triste, doloroso, me emocioné y se me cayeron lágrimas, lo mismo que me pasó cuando pinté a mi hermano y a mi papá, pero a ella no la conocía”.

