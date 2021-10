El descargo de Karina La Princesita por la versión de haber cobrado una cifra millonaria por un show: “No seamos hipócritas”

Karina La Princesita negó haber cobrado una estrepitosa cantidad de dinero por un show en Quilmes

El fin de semana Karina “La Princesita” Tejeda participó de una serie de conciertos gratuitos con motivo del aniversario °72 de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes. Luego de su participación cobró fuerza el comentario de algunos usuarios de Twitter, que aseguraban que la cantante de la movida tropical había cobrado una importante suma de dinero por su show. Cansada de leer los mensajes sobre el tema, la artista decidió publicar un contundente descargo para aclarar lo que sucedió.

La reacción de Karina fue luego de los cuestionamientos por la supuesta fortuna que cobró, y los tuits contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Ocho millones de pesos nos costó a los quilmeños la participación de Karina en la fiesta de Solano”; “Con la pobreza que hay en Quilmes, ¿hacía falta despilfarrar tanta plata del Estado?”; “Mayra Mendoza dilapidó millones de pesos para un mega recital hecho en Francisco Solano con Karina La Princesita, en un municipio que parece uno de los suburbios más pobres de Haití”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que causaron revuelo en la red social del pajarito.

Bajo el hashtag “#SolanoCumple” Mendoza había publicado varias fotos del evento en su cuenta de Instagram, y posó junto a La Princesita en una de las fotos: “Cerramos los festejos en Solano con grandes shows de música para toda la familia; me siento feliz como intendenta de poder reencontrarnos para celebrar, para tomar fuerzas y seguir trabajando en la recuperación de la Argentina”. La postal junto a la cantante recorrió el mundo virtual y la versión del gasto de dinero que implicó la fiesta aniversario siguió creciendo.

Karina La Princesita junto a Mayra Mendoza, intendenta del partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires

Cansada de las críticas, Karina se refirió al concierto a través de dos contundentes mensajes en su cuenta de Twitter. “Me tienen las bolas infladas con los 8M (ocho millones). No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos”, sentenció la participante de La Academia (El Trece). Y continuó: “No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera, no seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”.

“¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las p... Muchas gracias”, concluyó. El enojo de la cantante llega tres meses después de que se quebrara durante una entrevista en Los ángeles de la mañana (El Trece) por el conflicto legal que enfrenta desde el 2014 con los ex músicos de su banda: “Tengo 5 o 6 juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata, y hace 10 días me dijeron que perdí el segundo juicio”.

Las palabras de Karina La Princesita sobre la versión de que cobró 8 millones de pesos por un show en Quilmes

“Yo era empleada como ellos, de los (hermanos) Serantoni, y yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”, señaló en aquel momento por el pago de los juicios a sus ex colegas. “Me siento mal y no lo puedo controlar; yo estoy mal todos los días, pero sin embargo me paro y voy a trabajar, y a mí lo que me mantiene es que gano plato, que ayudo a toda mi familia”.

Entre lágrimas, confesó que se sentía agobiada por la situación, durante la charla con Ángel de Brito: “Durante la pandemia di plata al staff aunque no estábamos trabajando. Yo apoyo al empleado que reclama sus derechos, pero que se lo reclame a la gente que corresponde y no a mí, porque soy mina o porque es lo más fácil hacerme juicio a mí”. Y cerró: “No son solo problemas económicos, hay una frustración, una impotencia con algo que no corresponde. No es que digo: ‘Necesito trabajar, necesito plata’. Hay algo que está pasando y no tendría que pasar, por primera vez siento que no lo puedo manejar”.

