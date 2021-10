Declararon las hermanas de Maradona como testigos en la causa por la muerte del astro: qué dijeron Cala, Ana y Kitty sobre el equipo médico

El exfutbolista argentino Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, en una fotografía de archivo. EFE/Demian Alday Estévez

Este miércoles se presentaron a declararon en la Fiscalía General de San Isidro Claudia Nora “Cali” Maradona, Ana Estela Maradona y Rita Mabel “Kitty” Maradona, hermanas de Diego Maradona, en calidad de testigos en la causa en la que se investigan las condiciones de la muerte del astro del fútbol. La Justicia investiga a siete personas por presunto “homicidio simple con dolo eventual” -delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel-, mientras busca determinar si los cuidados al ex futbolista fueron deficientes y no se pusieron a disposición los medios necesarios para evitar su muerte. Teleshow tuvo acceso a los testimonios de las tres mujeres, donde cada una contó cómo fueron los últimos meses del astro del fútbol, y la relación que mantenían con el equipo médico que estuvo a cargo hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Sus declaraciones se suman al listado de personas que ya fueron llamadas para analizar el accionar del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica que coordinaba los cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid. Todos ellos ya declararon, y ahora fue el turno de las hermanas de Maradona, quienes además fueron aceptadas como particulares damnificadas en la causa, por lo que pueden estar presente en el proceso y pedir medidas de prueba adicionales.

La declaración de Kitty Maradona

Kitty Maradona fue consultada sobre su vínculo con Luque y Cosachov, y la hermana de El Diez aseguró: “Los conocí a los dos y no tengo ninguna relación, simplemente como médicos de mi hermano”. En cuanto a la última vez que vio a Diego, contó que fue el día de la externación luego de su operación en la cabeza: “Lo vi en la casa, cuando llegaba a Tigre, a la última casa donde el falleció; lo vi bajar de la ambulancia, lo llevaba Jonathan Esposito y un custodio. Me saludó bien, estuvimos charlando y después me fui porque ya era tarde, y quedé en volver el domingo, pero ya se habían prohibido las visitas porque era mucha la gente”.

“Se había hecho una lista para ir de a poco pero después lo suspendieron, no me dijeron el motivo, pienso que las visitas las suspendieron los doctores. Yo lo vi bien porque él habló conmigo, bajó caminando de la ambulancia. No tuve ningún contacto telefónico después”, detalló. También se refirió al grupo de WhatsApp que integraban los hijos de Maradona: “Había un grupo de chat en el que estaban las hijas y estaba yo porque me habían elegido para que yo les haga saber a mis hermanas y que no seamos tantas en el grupo, pero yo solo leía, no participaba; solo dos veces pude expresar lo que veía, por ejemplo, que buscaran un médico clínico”.

“El Dr. Luque sugirió que buscaran un médico clínico durante una reunión, y yo pregunté dos veces si se había conseguido. Después me enteré que no había clínico, que no había una ambulancia, me enteré de esto cuando ya pasó todo. Me dijeron que lo estaba buscando una de las hijas al médico clínico, creo que si mal no recuerdo, era Giannina”, agregó. Sobre la decisión de que el ex futbolista recibiera cuidados médicos en su hogar, explicó: “Lo que sugirieron las hijas fue hacer una internación domiciliaria con los doctores, nosotros en eso no participábamos porque según las hijas correspondía a ellas; los médicos querían internarlo en otro lugar distinto a la clínica y distinto al domicilio, pero la internación domiciliaria la propusieron las hijas y yo no participé en esa decisión”.

Kitty Maradona declaró ante la Justicia por la causa donde se investiga la muerte de su hermano

“Durante todo el mes de agosto hablé con él porque tenía internado a mi marido que falleció por Covid y yo tenía Covid, y Diego me llamaba todas las noches para saber cómo estaba. Yo siempre lo vi bien, hablábamos de cuestiones de salud mías. Yo le preguntaba como estaba y él me contestaba: ‘Yo bien, vos tenés que cuidarte’”, sostuvo. Cuando fue consultada por el estado de ánimo de Maradona en los últimos meses, aseguró: “Lo vi después de la intervención con mis hermanas, y mi hermana Ana le preguntó si le dolía algo y el contestó que le dolía el alma. De ánimo todavía estaba medio como sedado pero hablaba bien”.

Sobre el final aclaró que siempre que llamó a su hermano pudo comunicarse con él, y ratificó que el médico de referencia al que recurría para consultarle por la salud de Diego era Luque: “El primer médico que tuvo fue el Dr Cahe, que atendía a mi padre, como atendía a toda la familia. Después el Dr. Luque, pero otro doctor no conozco”. Por último contó cómo se enteró de la triste noticia de la muerte del astro del fútbol: “Me llamó un periodista y yo le dije que no, que no me habían avisado nada, pero después yo empecé a llamar, yo tengo el teléfono de Matías (Morla), de Maxi y me dijeron que se había descompensado. Después, como yo tenía el mapa para llegar a la casa, fuimos hasta allá”. En este sentido, también le preguntaron si tuvo contacto con los médicos para que le explique lo sucedido: “No, con nadie, no me acuerdo como llegamos ni qué hicimos, fue una locura”.

La declaración de Cali Maradona

“Teníamos una buena relación de hermanos, siempre nos veíamos los fines de semana. Antes de la pandemia íbamos todos los domingos o algunos sábados a visitarlo junto con mis tres hijos, pero luego con la pandemia dejamos de ir, no lo volví a ver, y lo notaba muy triste, se sentía muy sólo porque no nos podía ver”, expuso Claudia “Cali” Maradona. “La última vez que hablé con él por teléfono fue en el mes de septiembre, y Diego estaba triste porque quería festejar sus 60 años con todos en su casa y no podía. Lo sé porque él me lo dijo, y la última vez que lo vi fue en marzo antes de la pandemia”, agregó.

Sobre la última aparición televisiva de Maradona, aclaró: “Yo vi por televisión la visita de Diego Maradona a la cancha de Gimnasia. Cuando vi esas imágenes me dio una sensación de tristeza por verlo así, ya que en comparación a como lo dejé en marzo, en ese evento lo noté muy desmejorado, lo vi muy cambiado, parecía un hombre mucho más grande de la edad que tenía”. Al ser consultada sobre el Dr. Luque, detalló que supo de su existencia en 2018: “Era una relación de paciente a doctor y a veces de amigo, Diego le tenía mucha confianza”.

Los hermanos Maradona reunidos hace algunos años

“El Dr. Luque nos decía a mí y a todas mis hermanas el parte médico, sólo eso. El Dr. Luque revisaba a Diego Maradona y luego nos comentaba como estaba, especialmente porque en esa época Diego tenía un problema en el estomago, una pequeña pérdida de sangre y lo habían operado de eso en enero de 2018, entonces Luque nos decía que Diego estaba anémico y que la pérdida era por la operación que se había hecho”, sumó. La última reunión donde estuvo presente fue justo después de la cirugía de Maradona por un hematoma en la cabeza: “Ahí se charló sobre qué se iba a hacer con el tema del alcoholismo, cómo se iba a tratar, y recuerdo que se concluyó que se iba a sacar todo el alcohol que había en la casa o lo que pudiera haber”.

“Nosotras estábamos apoyando como hermanas lo que decían sus hijas, siempre dándoles la prioridad y apoyo a lo que decidan. Luego de esa reunión se fue a la casa donde falleció, y ahí no tuve contacto con él, todo lo sabía por medio de Kitty”, concluyó, en concordancia con lo que comentó su hermana sobre ser la encargada de transmitirles las novedades.

Ana Maradona también declaró ante la Justicia por la causa donde se investiga las circunstancia de la muerte del astro del fútbol

La declaración de Ana Maradona

“El último día que yo lo vi fue en la clínica, al otro día de haberse operado. El contacto era de una con otra, nos íbamos informando como estaba entre nosotras. Con las hijas no sé si hablábamos, porque ellas nos apartaron, hablábamos entre las hermanas”, aseguró Ana Maradona. “Se habló de la internación domiciliaria, de la internación en otra clínica, se llegó a un acuerdo entre las hijas, que eran las que se iban a hacer cargo, y los médicos, de que iba a ser domiciliaria”, comentó. También explicó que tuvo relación con el Dr. Luque: “Estuve mucho más tiempo con Luque, él lo visitaba, era el médico de cabecera, y cuando convivía lo visitaba un montón, en concepto de médico. Cuando salía de verlo, nos decía como estaba. Eran comentarios sobre la salud, de cómo estaba Diego, y la relación entre ellos era muy buena, se dejaba revisar por él”.

Cuando le preguntaron quién se hacía cargo de pagar las prestaciones médicas, respondió: “Obvio que era Matías Morla, él pagaba todo”, sin dar mayores detalles. Cabe recordar que la autopsia realizada a Maradona determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, y confirmaron que sufría una “miocardiopatía dilatada”.

