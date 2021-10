Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona se enfrentarán con Matías Morla en un debate oral en la Justicia

Sigue la batalla judicial entre Dalma, Gianinna, Claudia Villafañe y el doctor Matías Morla

Dalma y Gianinna Maradona junto a Claudia Villafañe manifestaron su alegría en las redes sociales al enterarse de que tendrán un debate oral con Matías Morla el próximo miércoles 27 de octubre a las 10:30 de la mañana. Es por la causa que le iniciaron al abogado por el delito de calumnias e injurias en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Ciudad de Buenos Aires

“Al fin nos vamos a encontrar en la Justicia Matías Morla”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram al replicar un posteo que había realizado su madre con una imagen del documento que señala la confirmación de esta audiencia que se realizará dentro de 13 días. Por su parte, Gianinna también publicó el escrito y señaló en su cuenta oficial de Twitter: “Nos vemos @MatiasMorlaAb”.

El mensaje de Dalma

El mensaje de Gianinna

En diálogo con Teleshow, el abogado Juan Manuel Dragani, quien representa a Villafañe y a sus dos hijas, recordó el motivo por el que denunciaron al ex letrado de Maradona: “A mediados de 2019, Morla previo a efectuar un viaje en el aeropuerto de Ezeiza da dos notas y las trata de ladronas a Claudia, Dalma y Gianinna. Dice que le habían robado gran parte del patrimonio a Diego Maradona. A partir de esas declaraciones armamos el plexo probatorio, iniciamos tres querellas criminales que quedaron radicadas en el Tribunal Oral Criminal N° 18″.

La larga espera fue la razón por la que Dalma, Gianinna y Claudia celebraron esta resolución, ya que no fue fácil llegar a esta audiencia debido a la pandemia y a las instancias recursivas que planteó la defensa de Matías Morla y fueron rechazadas por el Tribunal, informó Dragani. Se realizará vía Zoom porque no se pueden celebrar debates orales en forma presencial por la pandemia.

¿Cuál es la pena que la Justicia podría darle a Morla en caso de encontrarlo culpable? “Con la modificación que introdujo el Código Penal hace unos años, las condenas por calumnias e injurias son de índole pecuniario, de índole patrimonial. Pero le queda el antecedente penal, una vez que esa condena quede firme y una vez que sea condenado haremos la acción de daños y perjuicios por daño moral en una instancia civil”, aclaró Dragani.

Además, el letrado aclaró que esta no será la única acción que llevarán a cabo en la Justicia contra Morla: “Una vez que esa condena quede firme vamos a hacer la denuncia en el Tribunal de disciplina del Colegio de Abogados para perseguir la suspensión de la matrícula o un apercibimiento”.

El ex representante legal de Diego Maradona minimizó este debate en un audio que le envió a Carlos Monti y que el periodista pasó en la emisión de este jueves en el programa Nosotros a la mañana. “No sé si la resolución que publicaron la fraccionaron, pero efectivamente es por Zoom. Igualmente no se va a poder hacer esa audiencia porque ese mismo día hay otra audiencia media hora antes que se fijo un mes antes en el cual ellas están imputadas de las injurias que me hicieron a mí. Entonces físicamente en el Zoom no se van a poder celebrar dos audiencias con distintos tribunales. Seguramente el juez la va a suspender”.

Al respecto, Dragani manifestó: “Tuvimos varias audiencias y el doctor Morla se tendría que haber presentado y no lo hizo, sino su abogado defensor, Guillermo Smith. Vienen planteando varios recursos que le fueron rechazados. El Tribunal N° 18 fija fecha para el 27 de octubre. Si después él no se va a presentar, se tendrá que atener a las consecuencias que imponga el Tribunal. La fecha ya está fijada y es inamovible. La resolución que se publicó en las redes sociales no está fraccionada, está completa”.





SEGUIR LEYENDO: