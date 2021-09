El ida y vuelta entre Tini Stoessel y Lali Espósito en las redes para desmentir los rumores de una supuesta pelea

Tini Stoessel y Lali Espósito

Tini Stoessel y Lali Espósito siempre suelen tirarse buena onda en entrevistas, redes sociales o programas de televisión, más allá de que muchos aseguran que ellas están enfrentadas. ¿El motivo? Las artistas habían estado en pareja con Peter Lanzani, primero –en orden cronológico– la ex Teen Angels , y luego, la ex Violetta. Pero la discordia nació más por un enfrentamiento histórico entre sus fanáticas.

Ahora la hija de Alejandro Stoessel tuvo un lindo gesto con su colega para dejar en claro una vez más que entre ellas no hay ningún tipo de rivalidad. Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó en Instagram cuándo iba a hacer algo con Lali. La cantante le respondió: “Ojalá que pronto”. Más tarde, Espósito replicó en sus historias de la red social la respuesta de Tini.

Tini manifestó sus ganas de trabajar junto a Lali

Este ida y vuelta buena onda se dio luego de que Lali aclarara que no había sido convocada para compartir escenario con Tini como se rumoreó. Recientemente, el periodista Ángel De Brito contó en su programa de El Trece que por compromisos Espósito habría rechazado participar de un show en el que también cantaría Stoessel.

La protagonista de la serie Sky Rojo desmintió la noticia en su cuenta de Twitter. “No me bajé de ninguno show, chiques. Jamás fue real que me hayan convocado. De hecho, nunca entendí de qué hablaban hasta ahora”, escribió la actriz en la red social. El conductor de Los Ángeles de la Mañana le respondió: “¿Cómo no entendiste? si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste sino que te querían entre otros 40 artistas”.

El tuit de Lali

“Nadie habló con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me bajé por la presencia de otra artista... cosa que jamás haría”, aclaró la ex jurado de La Voz Argentina. Luego, le dijo al conductor: “Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en ese show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y malintencionados”.

“A mí estas movidas de Twitter y contestar no me gustan, pero menos soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, no que hablen ‘mal de mí’. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena, ya está. Eso es viejo”, finalizó Lali.

Lali Esposito y Tini Stoessel

Cabe recordar que en una emisión de La Voz Argentina, el certamen en el que Lali se desempeña como coach, una de las participantes, Camila Garay interpretó el hit global “Miénteme”, grabado originalmente por Tini Stoessel y María Becerra.

Como ya había ocurrido previamente en la competencia con otro tema de Tini, los respectivos fandoms de las redes sociales activaron sus sentidos atentos a un posible guiño de Lali, y en este caso, no hubo que ser demasiado perspicaz para darse cuenta. “Disfruté mucho cuando empezó la canción porque es un temazo de las chicas”, señaló Lali. Por último, le mandó un beso a cámara a su colega. y en este caso, no hubo que ser demasiado perspicaz para darse cuenta. “Disfruté mucho cuando empezó la canción porque es unde las chicas”, señaló Lali. Por último, le mandó un beso a cámara a su colega. Este saludo cariñoso fue otra demostración que entre ellas está todo más que bien.





