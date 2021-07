La Voz Argentina: de la reacción de Lali Espósito al escuchar un tema de Tini Stoessel al arrepentimiento al aire de Ricardo Montaner

La reacción de Lali Espósito al escuchar a una participante cantar un tema de Tini Stoessel (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

El miércoles se vivió una nueva gala de La Voz Argentina, el programa que se convirtió en el más visto de la televisión argentina desde el debut de la nueva edición por la pantalla de Telefe. Cada noche, el jurado -integrado por Ricardo Montaner, La Sole, Mau y Ricky, y Lali Espósito- tiene la tarea de escuchar a los participantes y considerar darse vuelta para invitarlos a que sean parte de su equipo, hecho que luego queda en la definición de cada talento.

El programa transcurría con normalidad hasta que apareció sobre el escenario Virginia Cozzi, una joven de 26 años que decidió cantar sobre el escenario “22″, de Tini Stoessel. De inmediato, las cámaras se posaron sobre Lali, quien tenía su mano sobre el botón rojo que indica que eligió a la participante y apenas escuchó la música tuvo una elocuente reacción: asintió con su cara, en signo de que le había gustado el tema seleccionado. Y con el correr de la performance fue cantando y bailando al ritmo de su colega.

El primero en darse vuelta fue Ricardo Montaner. Ni un segundo después -apenas vieron que su padre había tocado el botón-, Mau y Ricky hicieron lo propio y miraron de frente a la participante. Mientras tanto, La Sole y Lali Espósito siguieron bailando, escuchando la interpretación y cantando de espaldas. “Lindo”, destacó la actriz que, de todas formas, no giró en ningún momento, al igual que la cantante folclórica.

Una vez que Virginia terminó su participación, las sillas de Lali y La Sole giraron -como suele suceder luego de cada performance- y miraron de frente a la participante. “¡Muy bien!”, fue lo primero que dijo la actriz, y de inmediato elogió a la joven: “¡Guau! ¡Qué linda!”. Finalmente, Cozzi tuvo que elegir a qué equipo ir entre los que se habían dado vuelta y optó por ser parte del team de Mau y Ricky, quienes le dieron la bienvenida y celebraron su elección.

El arrepentimiento de Ricardo Montaner por no haber elegido a una participante (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

En otro tramo del programa, se presentó Jaqueline Boghossian, una participante que eligió cantar “Dos gardenias”, de Ibrahim Ferrer. Realizó toda la performance sintiendo la música y enfocada en el tema. El jurado, en tanto, no se dio vuelta y el primero en hacer un mea culpa fue Ricardo Montaner, quien se arrepintió por no haber tocado el botón rojo y seleccionar a la mujer para su equipo.

“¿Qué explicación le das a que no nos hemos dado la vuelta?”, le preguntó el intérprete de “Castillo Azul” y “Tan Enamorados”. “Es una canción que hay que interpretarla, contarla, y quizás no les llegó. Calculo que tiene que ver con eso”, respondió la participante. “Dame otra razón que creas”, insistió el cantante. “No creo que haya desafinado”, sugirió Jaqueline. De inmediato, el artista le aclaró que no había sido ese el motivo: “No, no es por ahí”.

“Te voy a decir qué pasó -explicó-. Los coaches se equivocan también. Somos personas, seres humanos. Y estamos todos equivocados -afirmó-. Yo me debí haber dado la vuelta. Estaba esperando, quizás, que suceda algo y cuando me vine a dar vuelta terminó la canción. Yo debí haberme dado la vuelta”, reiteró Montaner.

Y continuó elogiando a la participante: “Cantaste maravillosamente bien. No miré a mis compañeros, miré al frente todo el tiempo, no sabía si había dado la vuelta alguno de ellos. Y me lo perdí. La gente piensa que uno está acá arriba y piensa que es perfecto. Y a veces nos equivocamos más grave que otras. Hoy es grave y te pido mil disculpas por mí”.

Al escuchar la devolución de Montaner, la participante preguntó si no había alguna posibilidad de revertir la situación: “¿Y no se puede hacer algo al respecto?”, quiso saber. “No, no se puede. Solo darte ánimo a que regreses algún día”, invitó el músico y agregó: “¡Por favor, vuelve!”. “Bueno, lo voy a tomar”, respondió Jaqueline que buscará una nueva oportunidad cuando se lo permitan.

SEGUIR LEYENDO: